V zadnjih dneh je še zlasti velik protest kmetov zaradi zaščite narave z Naturo 2000 in odmeven hud protest veterinarjev zaradi predlagane novele zakona o zaščiti živali. Česa vsega niso našteli! Pa je vseeno nerazumljivo, zakaj ne bi smele na mučenje živali ali neprimeren odnos do njih opozarjati posebne skupine lobistično neobremenjenih in za to problematiko došolanih ljubiteljev živali.

Izgovor, da je za takšne presoje potrebna veterinarska fakulteta, pa strokovni izpit, poznavanje evropske zakonodaje … je nerazumljiv. Vsak človek z osnovnimi moralnimi normami vidi, kdaj gre za neprimeren odnos in za mučenje živali. Nihče ne oži strokovnega dela veterinarjev, za to, da vidiš mučenje in neprimeren odnos do živali in nanj opozoriš pristojne, pa zagotovo ni potrebna fakulteta. Pri pomanjkanju veterinarjev bi morala biti takšna razbremenitev samo dobrodošla. Razburjanje kmetov, da bi se videlo, kaj se dogaja v hlevih, je prav tako nerazumljivo. Kdor dela pošteno, se ničesar ne boji. Zapis v članku Zakon so sesekljali tudi veterinarski inšpektorji (Dnevnik, 22. 4. 2023) med drugim omenja tudi vprašanje inšpektorjev: »Zanima jih tudi, kdo bo odgovarjal za morebitne poškodbe, ki jim bodo pooblaščenci izpostavljeni med nadzorom, kot so jim izpostavljeni tudi inšpektorji. Ti v svojem odzivu omenjajo napade imetnikov ali rejcev živali nanje z vilami, sekirami …« Takšni, v članku opisani dogodki prav vzbudijo sum na velike nepravilnosti. Kaj šele naredi živali tisti, ki gre nad veterinarskega inšpektorja s sekiro! Zagotovo nič dobrega.

In kako naj potrošniki razumemo upor slovenskih kmetov evropski direktivi za zmanjšano uporabo strupov pri pridelavi hrane? In kako naj razumemo, da jim varstvo narave in njeno ohranjanje z Naturo 2000 predstavlja nasilje?

Zdaj smo zaradi njihovega vsesplošnega nezadovoljstva priča še traktorskim protestom. Iz vse Slovenije so se pripeljali, 1500 traktorjev, se je pohvalil Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije. To je bila res prava parada premoženja in hkrati velika proizvodnja ogljičnega odtisa. Jasen in žalosten dokaz neosveščenosti in nespoštovanja narave. Tistih, ki gospodarijo v njej.

In ostaja vprašanje: koga in zakaj torej motita načrtovani nadzor nad ravnanjem z živalmi in ohranjanje narave?

Mira Kofler, Škofja Loka