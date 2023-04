Južna Koreja, ki se je v zadnjem času zaradi grožnje Pjongjanga spogledovala z možnostjo začetka razvoja lastnega jedrskega orožja, se je zdaj zavezala, da tega koraka ne bo storila, v zameno pa bo od Washingtona dobila posebno obliko jedrskega sodelovanja. ZDA bodo v južnokorejska pristanišča redno pošiljale po eno od svojih štirinajstih jedrskih podmornic, od katerih je vsaka oborožena z do dvajsetimi balističnimi raketami, vsaka od teh pa lahko nosi štiri jedrske konice. Obenem se bodo ZDA »po najboljših močeh« posvetovale s Seulom o morebitni uporabi jedrskega orožja na Korejskem polotoku, za sodelovanje pa bodo ustanovili jedrsko posvetovalno skupino, ki se bo ukvarjala tudi z jedrskim strateškim načrtovanjem in obvladovanjem severnokorejske grožnje.

Tako piše v washingtonski deklaraciji, ki sta jo v sredo sprejela ameriški predsednik Joe Biden in južnokorejski predsednik Yoon Suk Yeol, ki je na obisku v ZDA.

Zakaj v pristanišča?

Rakete, izstreljene z jedrskih podmornic, sicer lahko cilje zadenejo tudi z oddaljenosti več tisoč kilometrov, torej s sredine oceanov, kjer so tudi neprimerno bolj skrite. Njihovo pošiljanje v južnokorejska pristanišča, in to prvič po več kot štiridesetih letih, je tako očitno bolj namenjeno severnokorejskemu režimu in južnokorejski javnosti. Slednja je namreč zadnje čase, odkar je Pjongjang znatno okrepil raketne poskuse, postala precej bolj naklonjena izdelavi jedrskega orožja, saj ankete kažejo, da to podpira 70 odstotkov vprašanih.

Sam predsednik Yoon je januarja dejal, da bi morala njegova država razmisliti o razvoju jedrskega orožja v odgovor na severnokorejske grožnje. Yoon je prišel na oblast pred slabim letom dni in ima do Severne Koreje ostrejše stališče kot predhodnik Moon Jae In.

Združenim državam pa jedrsko oboroževanje Seula ne diši iz več razlogov. Med drugim bi to zahtevalo zaostritev medsebojnih odnosov, pri čemer ima Južna Koreja veliko vojaško vlogo za ZDA v vzhodni Aziji in tudi pomembno gospodarsko. Takšen korak Seula bi bil tudi argument za druge države po svetu, ki se spogledujejo z jedrskim orožjem, na čelu katerih je po ameriških trditvah Iran.

Kitajska se je na washingtonsko deklaracijo odzvala kritično, rekoč, da spodkopava regionalni mir in stabilnost. ZDA so Peking o vsebini deklaracije obvestile vnaprej.