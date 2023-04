Sindikalne zahteve: Od Wolta in Glova pričakujejo odkrit dialog

Člani sindikata dostavljalcev so na sedež platform Wolt in Glovo v sredo dostavili prvo zahtevo: da platformi prepoznata sindikat kot socialnega partnerja in s tem pristopita h kolektivnim pogajanjem. Platformi imata čas do 9. maja, da odgovorita na zahtevo sindikata. V nasprotnem primeru dostavljalci napovedujejo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti.