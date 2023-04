Začelo se je z aretacijami in hišnimi preiskavami aprila lani, končalo pa s trinajstimi ovadbami osumljencev, organiziranih v kriminalno združbo, ki je novačila dekleta za prostitutke, jih oglaševala na internetu in v posebnih konvojih vozila do strank na Finsko in v druge skandinavske države. Sedež združbe je bil na Češkem, natančneje v Čeških Budjejovicah, pri preiskavi so sodelovale policije treh držav, Češke, Finske, Madžarske, vse skupaj pa sta nadzorovala Europol in Eurojust. Za zdaj so identificirali 90 žrtev spolnega izkoriščanja, a naj bi jih bilo precej več. Kot je pred dnevi sporočil Europol, kar okoli 400. Za zdaj kaže, da je na račun izkoriščanja deklet kriminalna združba zaslužila 3,3 milijona evrov. Osumljencem so zasegli 200.000 evrov gotovine, štiri luksuzna vozila, tri stanovanja, 40 mobilnih telefonov, štiri prenosne računalnike, zaprli so osem bančnih računov ter zasegli nekaj orožja in streliva.

Tudi člani združbe so bili v glavnem Čehi, ki so storitve deklet oglaševali prek spletnih strani. Stranke so dekleta potem naročile in kriminalci so poskrbeli za, kot so temu rekli, seksualna popotovanja ali celo seksualne vrtiljake. Po Evropi so jih vozili kot cirkus! Največ na Finsko in v druge skandinavske države. Žrtve, bilo naj bi jih torej okoli 400, so bile Čehinje, Madžarke in Romunke, a na spletu so bile vse »Čehinje«.

Posel tekel tudi med epidemijo

Posel je tekel tako, da je imelo nekaj članov združbe popoln nadzor nad izkoriščanimi dekleti. Upravljali so njihovo življenje, jih prodajali prek spleta, skrbeli za njihove profile na družbenih omrežjih. Zanimivo, vodje so bile v glavnem ženske. Nemalokrat prej izkoriščane, nato pa so napredovale in postale del kriminalne združbe. Skrbele so za privlačno in raznoliko ponudbo za stranke, nekaj deklet je moralo igrati vlogo alfa ženske, te so potem zganjale teror nad drugimi. Žrtve niso bile svobodne. Pobrali so jim velik del zaslužka, le redko so jim dovoljevali, da so odšle domov, pa še takrat so jim zasegli ves denar in jih celo izsiljevali, da niti pomislile niso na to, da se ne bi vrnile.

»Združba je bila dobro organizirana, lahko je delovala na daljavo, odlično je poznala razmere na trgu spolnih storitev. Tako na Češkem kot na Finskem. Delovanje na daljavo, prek spleta, izmenjavanje deklet – vse to jim je še kako prišlo prav v času epidemije covida-19,« so pojasnili na Europolu. Spolno izkoriščanje se takrat namreč ni ustavilo. Še več, povpraševanje se je povečalo. Združba je poskrbela za dostavo deklet v druge države kljub omejitvam in zaprtim mejam. Če ne drugače, so poskrbeli, da so bila dekleta v tujo državo »povabljena«. Češ da je dekle povabil njen zaročenec ... Če je temu »zaročencu« uspelo recimo iz Češke na Finsko povabiti več deklet, si je v zameno prislužil brezplačne spolne storitve.