Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol ton, bo veljala danes, 27. aprila med 8. in 22. uro, 30. aprila med 8. in 22. uro, 1. maja med 8. in 22. uro ter 2. maja med 8. in 22. uro.

V predoru Karavanke bo promet v sredo, 10. maja med 8. in 21.30 in v noči na četrtek, 11. maja med 21.30 in 8. uro potekal izmenično enosmerno. Za prehod predora bo treba počakati približno 30 minut.

Na štajerski avtocesti bo na razcepu Dragučova predvidoma do 6. maja zaprt krak proti Lendavi iz smeri Ljubljane ter predvidoma do 2. maja krak proti Šentilju iz smeri Lendave. Obvoz je urejen po regionalni cesti preko priključka Pernica ali preko krožišča Pesnica.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si