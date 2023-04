Dobili prvi baletni festival

V Cankarjevem domu in SNG Opera in balet Ljubljana bo med 22. in 26. junijem potekal 1. Mednarodni baletni festival Plesne noči. Napovedujejo štiri baletne večere z domačimi in tujimi produkcijami, ter uvodni dan, posvečen velikemu baletniku in koreografu Rudolfu Nurejevu.