Najlepše drevo Gorenjske je lipa

Z namenom mlade ozavestiti o pomenu dreves so v okviru Turistične zveze Gorenjske priredili izbor za najlepše drevo Gorenjske. Naziva so se razveselili v Suhi pri Predosljah v kranjski občini, kjer sredi polj in travnikov raste mogočna lipa, posajena pred 86 leti.