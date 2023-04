Tretja največja pivovarna na svetu, ki podatke o čistem dobičku objavlja vsakih šest mesecev, je v prvem četrtletju poročala o 2,4-odstotni rasti prodaje. Ta se je v Srednji in Vzhodni Evropi povečala za 2,1 odstotka, v Aziji pa za 4,9 odstotka. V Zahodni Evropi so medtem zabeležili enoodstotni padec prodaje.

Po navedbah družbe se je prihodek na prodani liter po vsem svetu povečal za 12 odstotkov, kar kaže na to, da so potrošniki kupovali dražja piva, ko so se vrnili v bare in restavracije po zaprtjih, povezanih s pandemijo covida-19. Družba pa je zaradi iz tega naslova pokrila večji del dviga stroškov energije in surovin.

V družbi ostajajo optimistični glede obetov. Za celotno leto pričakujejo, da se bo dobiček iz poslovanja gibal med dvoodstotnim padcem in petodstotno rastjo v primerjavi s prvotno napovedjo med petodstotnim padcem in petodstotno rastjo. Vprašanje je tudi, kako se bodo potrošniki odzivali na višje cene, zlasti v Evropi.