The Jerry Springer Show je bil v ZDA na sporedu skoraj tri desetletja, od leta 1991 do leta 2018. Oddaja je bila prepoznavna po svojevrstnem slogu, v njej pa se je med drugim preklinjalo in razkrivalo nezvestobo, gledalci so lahko včasih celo spremljali pretepe v živo.

Pred televizijsko kariero, v okviru katere je bil tudi politični poročevalec in komentator, je bil Springer tudi župan Cincinnatija in svetovalec v kampanji Roberta F. Kennedyja.

Njegov prijatelj in tiskovni predstavnik družine Jene Galvin ga je v izjavi označil za nenadomestljivega. "Jerryjeva sposobnost, da se poveže z ljudmi, je bila v središču njegovega uspeha v vsem, česar se je lotil, od politike, oddaj ali zgolj šal z ljudmi na ulici, ki so se hoteli fotografirati ali izmenjati kako besedo," je zapisal v izjavi, ki jo povzema BBC.