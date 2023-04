Orpo je danes v Helsinkih napovedal, da se bo o oblikovanju desnosredinske vlade pogajal z desno populistično stranko Finci, ljudsko stranko in krščanskimi demokrati. Pogajanja naj bi se začela prihodnji torek. Vodja NCP upa, da bo vlado sestavil do junija.

Če bi 53-letnemu Orpu uspelo sestaviti vladni program, ki bi ga podprle vse štiri stranke, bi si koalicija zagotovila večino 108 sedežev v 200-članskem parlamentu.

Pogajanja o oblikovanju vlade bodo vse prej kot lahka, saj so trda stališča stranke Finci glede priseljevanja in skepticizem do finskih podnebnih ciljev povzročila trenja med desnimi strankami. »Seveda obstajajo razlike med stranmi. Toda po (predhodnih) pogajanjih skupaj menimo, da je vprašanja mogoče rešiti,« je dejal Orpo.

Orpo je v minulih dneh opravil pripravljalne pogovore z vodji strank, pri čemer je postavil v ospredje vprašanje zmanjšanja državne porabe.

Orpova NCP je izšla kot zmagovalka parlamentarnih volitev 2. aprila in je osvojila 48 sedežev. Na drugo mesto so se uvrstili Finci voditeljice Riikke Purre, ki jim je pripadlo 46 sedežev, medtem ko so bili socialdemokrati nekdanje premierke Sanne Marin šele tretji, imeli bodo 43 sedežev.

Finci so med letoma 2015 in 2017 že sodelovali v desnosredinski vladi z NCP, vendar se je to sodelovanje končalo, ko se je desničarska stranka razdelila na dve skupini, zmerno in trdo linijo.