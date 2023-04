Gospodarska rast je v začetku letošnjega leta izgubila zagon na račun izgube zagona zasebne potrošnje, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za trgovino. Potrošnja je bila na začetku leta zelo spodbudna, nato pa so jo začeli zavirati pretresi v ameriškem bančnem sektorju in naraščajoče obrestne mere.

Upočasnitev realnega BDP v prvem četrtletju je v primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem odražala predvsem upad naložb v zaloge in v osnovna sredstva. To sta delno izravnala pospešitev potrošniške porabe in povečanje izvoza, so navedli.

Ameriška centralna banka je v boju zoper visoko inflacija pognala cikel zviševanja ključne obrestne mere. Medtem na dogajanje v prvem četrtletju pretresi v ameriškem bančnem sistemu po propadu srednje velikih bank Silicon Valley Bank in Signature Bank sredi marca še niso vplivali.

Nekateri analitiki ocenjujejo, da bi gospodarstvo lahko v drugem četrtletju zapadlo v blago recesijo. Pretresi v bančnem sistemu in strožji posojilni standardi bi lahko prinesli večje negativne učinke od sprva pričakovanih, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal analitik Ryan Sweet iz Oxford Economics.