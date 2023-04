Sudanska vojska je paravojaške skupine v prestolnici Kartum napadla iz zraka, spopadi pa so se razplamteli tudi v pokrajini Darfur.

Vojska je sicer v sredo zvečer sporočila, da se je pripravljena v Južnem Sudanu pogajati o podaljšanju tridnevne prekinitve ognja, ki se izteče v petek. Od začetka spopadov pred dvema tednoma je bilo že več poskusov za sklenitev premirja, a brez uspeha.

Več držav je zato minuli konec tedna začelo evakuacijo svojih državljanov iz Sudana, ki se še vedno nadaljuje.

Britanski zunanji minister James Cleverly je danes Britance, ki so še v Sudanu, pozval, naj se čim prej vkrcajo na evakuacijska letala, dokler so ta še na voljo. Od torka zvečer je s šestimi letali Sudan zapustilo 536 Britancev, dodatni leti so napovedani za danes. »Ne moremo napovedati, kaj bo, ko bo prekinitev ognja končana, domnevamo pa, da bo evakuacija težja, če ne celo nemogoča,« je dejal Cleverly za Sky News.

Nemška vojska je medtem danes iz Sudana v Jordanijo prepeljala še 65 ljudi. Skupaj so doslej iz države evakuirali 780 ljudi iz več kot 40 držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na podatke nemške vojske.

Kitajska je do zdaj na varno spravila več kot 1300 svojih državljanov, od tega jih je del po navedbah tiskovne predstavnice kitajskega zunanjega ministrstva z ladjo kitajske mornarice že zapustil Sudan. Po poročanju medijev je okoli 300 kitajskim državljanom uspelo po kopnem iz Sudana priti v sosednje države.

Francoska ladja pa je iz Sudana v Savdsko Arabijo odpeljala skoraj 400 ljudi, od tega nekaj Francozov, ostalo so bili državljani okoli 50 različnih držav. Francija je sicer doslej iz Sudana evakuirala skoraj tisoč ljudi.

V Sudanu so tudi tri slovenske družine, od tega je interes, da bi državo zapustila, po navedbah zunanjega ministrstva izrazila le ena.

Doslej je bilo v spopadih v Sudanu po uradnih podatkih ubitih več kot 500 ljudi, preko 4000 je bilo ranjenih. Neuradno naj bi bilo sicer število žrtev precej višje.