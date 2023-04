Na primorski avtocesti je oviran promet pri Brezovici proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici sta pri Brdu zaprta vozni in počasni pas proti Primorski, promet poteka po prehitevalnem pasu. Od odcepa Ljubljana Rudnik proti Brezovici zamuda znaša 45 minut, od odcepa Brdo proti Brezovici pa 30 minut.

Vse do začetka maja se pričakuje povečan promet zaradi šolskih počitnic in prvomajskih praznikov. Med bolj obremenjenimi so ljubljanska obvoznica in odseki, kjer potekajo dela, navaja portal. Agencija za varnost prometa je voznike pozvala k previdni in strpni vožnji.