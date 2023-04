Predsednika sta ob tem Pjongjang opozorila, da se bo v primeru uporabe lastnega jedrskega arzenala soočil z jedrskim odgovorom, ki bo pomenil »konec režima« v tej državi.

Tako v Washingtonu kot v Seulu se je v zadnjem času povečala zaskrbljenost zaradi jedrske grožnje, ki jo predstavlja Severna Koreja. Pjongjang namreč razvija taktično jedrsko orožje, ki lahko doseže Južno Korejo, obenem pa izpopolnjuje orožje dolgega dosega, ki lahko doseže ameriško celino.

Po besedah južnokorejskega predsednika omenjena deklaracija pomeni »zavezo brez primere« za ZDA, saj bodo te prvič po 40 letih v Južno Korejo med drugim poslale jedrsko podmornico in druga strateška sredstva, vključno z bombniki, ki lahko nosijo jedrsko orožje.

Vendar pa so neimenovani ameriški uradniki poudarili, da to ne pomeni, da bo ameriško jedrsko orožje nameščeno v Južni Koreji.

Strani bosta ustanovili tudi posvetovalno skupino za jedrsko tehnologijo, ki bo razpravljala o vprašanjih jedrskega načrtovanja. Oblasti v Seulu so namreč že dalj časa pritiskale na Washington, naj jih bolj vključi v načrtovanje, kdaj in kako uporabiti jedrsko orožje proti Severni Koreji. V luči dvomov v zavezanost ZDA, da bodo v primeru napada branile Južno Korejo, so se v tej državi pojavili tudi pozivi, naj država razvije lastne jedrske zmogljivosti.

To zamisel je domači javnosti ponovno predstavil tudi Yoon, Washingtonu pa je postalo jasno, da pomirjujoče besede in geste ne bodo več delovale in da bodo morali želje Južne Koreje po izdelavi lastnega jedrskega orožja odvrniti s čim konkretnejšim, navaja BBC.

Južnokorejski predsednik je na šestdnevni obisk v ZDA prispel v sredo. Že prvi dan ga je sprejel Biden, ki je med drugim pohvalil »neuničljivo vez« med državama in njuno »železno zavezništvo«, ki se je začelo med korejsko vojno pred sedmimi desetletji.

V zadnjem času so različni preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, zaradi česar napetosti na Korejskem polotoku naraščajo. Pjongjang, ki krepitev varnostnega sodelovanja med Washingtonom in Seulom vidi kot grožnjo, je lani izvedel rekordno število preizkusov orožja, severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je državo razglasil za »nepovratno« jedrsko silo.