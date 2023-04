Prav tako na vzhodnem delu so igralci New York Knicks napredovali s 4:1 v zmagah, saj so v Clevelandu Cavaliers v petem dvoboju odpravili s 106:95.

Na zahodnem delu lige so Memphis Grizzlies doma premagali Los Angeles Clippers s 116:99 in izid v zmagah znižali na 2:3. Ekipa Golden State Warriors pa je v Sacramentu s 123:116 ugnala Kings in povedla s 3:2 v zmagah.