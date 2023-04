Britanski urad za konkurenco in trge (CMA) je sporočil, da je prevzem preprečil »zaradi zaskrbljenosti, da bi spremenil prihodnost hitro rastočega trga igranja videoiger v oblaku, kar bi v prihodnjih letih povzročilo manj inovacij in manjšo izbiro za britanske igralce«.

Microsoft želi še bolj izkoristiti hitro rastoče povpraševanje po storitvah v oblaku, ki omogočajo igranje iger prek različnih naprav, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki. Vendar ameriški tehnološki velikan trenutno predstavlja od 60 do 70 odstotkov storitev igranja iger v oblaku, opozarja CMA.

»Posel bi okrepil Microsoftovo prednost na trgu, saj bi mu omogočil nadzor nad pomembnimi igralnimi vsebinami, kot so Call of Duty, Overwatch in World of Warcraft,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Dokazi, s katerimi razpolaga CMA, kažejo, da bi Activision brez združitve v bližnji prihodnosti začel ponujati igre prek platform v oblaku.«

Poleg tega so pri varuhu navedli, da Microsoftova predlagana pravna sredstva glede iger v oblaku vsebujejo »pomembne pomanjkljivosti« in bi zahtevala nadaljnji nadzor, namesto da bi omogočila trgu, da odloči in industriji omogoči, da sama oblikuje svojo prihodnost.

Predsednik neodvisne skupine strokovnjakov, ki vodi preiskavo CMA, Martin Coleman je pojasnil, da bi prevzem Microsoftu zagotovil še večjo moč nad tekmeci. »Microsoft že ima močan položaj in prednost pred drugimi tekmeci na področju igranja iger v oblaku, ta posel pa bi to prednost še okrepil in mu omogočil, da spodkopava nove in inovativne tekmece,« je dejal.

Obe podjetji sta izrazili razočaranje nad odločitvijo in napovedali pritožbo.

Activision je ob tem zagrozil, da bo ponovno ocenil svoje načrte za rast v Veliki Britaniji, saj obstaja verjetnost, da bo posel blokiran tudi drugje, čeprav je bil odobren na Japonskem.

»Če bo pritožbeno sodišče za konkurenco (v Veliki Britaniji) potrdilo odločitev, bo za Microsoft konec igre,« je za AFP ocenila profesorica protimonopolnega prava na poslovni šoli EDHEC v Franciji Anne Witt.