To je dejal, potem ko je razburil zahodne zaveznice Kijeva z izjavo, da z dobavami orožja Ukrajini podaljšujejo tamkajšnjo vojno. »Nihče ne more dvomiti v to, da Brazilija obsoja rusko kršitev ozemlja Ukrajine. Napaka se je zgodila in vojna se je začela,« je dejal v Madridu. »Zdaj nima smisla govoriti o tem, kdo ima prav in kdo se moti. Kar moramo storiti, je končati vojno,« je dodal na skupni novinarski konferenci s Sanchezom. Znova je pozval k mirovnim pogajanjem brez predpogojev.

Sanchez se mu je zahvalil za zavzemanje za mir, vendar poudaril, da »ne smemo pozabiti, da v tej vojni obstajata agresor in napadeni« in da je agresor ruski predsednik Vladimir Putin. Konflikt se je začel, ko je Rusija februarja lani napadla Ukrajino, je izpostavil.

Lula: Nihče razan mene ne govori o miru

Lula je še menil, da nihče razen njega ne govori o miru v Ukrajini in da se počuti »kot vpijoči v puščavi«.

Med nedavnim obiskom na Kitajskem je Lula dejal, da bi Washington moral nehati z vzpodbujanjem vojne ter da morajo ZDA in EU začeti govoriti o miru. Ukrajino pa je razjezil s stališčem, da bi morala Rusiji prepustiti polotok Krim, ki si ga je priključila leta 2014. EU, Ukrajina in ZDA so kritizirale njegove izjave, Washington pa ga je obtožil, da ponavlja rusko in kitajsko propagando.

Med svojo prvo evropsko turnejo je levičarski politik pred Španijo obiskal Portugalsko, kjer so se prav tako pokazale razlike v stališčih glede vojne v Ukrajini. Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je v soboto poudaril, da ima Ukrajina pravico, da se brani in osvobodi svoje ozemlje. Španski kralj Felipe VI., ki je Lulo sprejel danes v kraljevi palači v Madridu, je izrazil podobno mnenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potem, ko je bil predsednik Brazilije že med med letoma 2003 in 2010, je Lula po vnovični izvolitvi na položaj zagotovil, da se bo Brazilija po štirih letih relativne izolacije pod njegovim skrajno desnim predhodnikom Jairjem Bolsonarom vrnila kot ključna igralka na svetovnem političnem prizorišču. Obljubil je, da bo razvijal prijateljske vezi z vsemi državami.