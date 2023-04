Mladenič je prvič napihal 1,52 promila, zaradi česar so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in ključe vozila predali njegovemu treznemu prijatelju. Dve uri zatem so na glavni cesti proti Innsbrucku ponovno opazili isti avtomobil, ki je vozil z veliko hitrostjo, in ga vnovič ustavili. Za volanom je bil spet 23-letnik, ki pa mu je stopnja alkohola v krvi medtem padla na 1,42 promila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

A s tem zgodbe še ni bilo konec, saj je mladenič prosil, naj o dogodku obvestijo njegovo babico, ki naj bi prišla prevzeti njegovo vozilo. Ob prihodu so policisti tudi njej odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je pod vplivom alkohola tudi ona, zato vnukovega avtomobila ni smela odpeljati. Ker pa je bil ta parkiran tako, da je oviral promet, je policija odredila njegov odvoz podjetju za vleko.