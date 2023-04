Odgovornega urednika MMC iščejo v skladu s spremenjenim statutom. Na razpis, ki so ga objavili lani poleti, so prispele štiri prijave, od tega ena nepopolna. Popolne prijave so oddali novinarka in urednica na MMC Ksenja Tratnik, nekdanja novinarka in nekdanja piarovka v kabinetu predsednika vlade v času druge vlade Janeza Janše Ksenija Koren ter kulturnik Dušan Hedl.

Izbranega kandidata bi moral imenovati generalni direktor Radiotelevizije Slovenije (RTVS) Andrej Grah Whatmough na predlog direktorjev Radia Slovenija Mirka Štularja in Televizije Slovenija Uroša Urbanije (vsi trije so od decembra lani vršilci dolžnosti direktorja) ob pogoju pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu oziroma po pridobitvi soglasja programskega sveta RTVS.

Člani uredništva podprli Tratnikovo

Člani uredništva MMC so na septembrskem izrekanju prepričljivo podprli Ksenjo Tratnik, ki je dobila 28 glasov oz. 93,3 odstotka vseh, ki so lahko glasovali. Dušan Hedl je dobil eno pozitivno mnenje, Ksenija Koren pa nobenega, so za STA pojasnili na MMC.

A se Urbanija in Štular nista uspela uskladiti o predlogu, pač pa sta predlagala vsak svojo kandidatko, Štular je predlagal Tratnikovo, Urbanija pa Korenovo.

Med njima bi Grah Whatmough lahko izbral, a je to, kot je pojasnil na zadnji seji programskega sveta, videl kot najslabšo možnost. Ob odsotnosti usklajenega predloga se je tako raje odločil za ponovitev razpisa.

V skladu z razpisom mora imeti kandidat med drugim najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnostih, povezanih z množičnimi občili, poznati mora problematiko RTV-dejavnosti in imeti mora vodstvene in organizacijske sposobnosti. Obenem ne sme biti funkcionar politične stranke, prav tako ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s poslovnimi partnerji RTVS.

Kandidati morajo k prijavi, ki jo morajo oddati do 12. maja, priložiti program dela in vizijo razvoja multimedijskega centra za čas do leta 2027.

Vodja MMC je zdaj Anže Ančimer, v. d. urednika uredništva za nove medije pa od marca lani Igor Pirkovič. Stavkajoči novinarji na zavodu so sicer večkrat izpostavili nezadovoljstvo z imenovanjem Pirkoviča in med drugim zahtevali tudi njegov odstop.