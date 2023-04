Inšpektorat za delo je pri podjetju Moda Mi&Lan, ki je nastalo na pogorišču nekdanjega obrata Mure, lastnik in direktor podjetja pa je eden od nekdanjih Murinih direktorjev Milan Mörec, od leta 2013 opravil 34 inšpekcijskih nadzorov in do sedaj ugotovil več kot 40 kršitev delovnopravne zakonodaje, tako na področju delovnih razmerij kot na področju varnosti in zdravja pri delu.

V zadnjih treh letih je delodajalcu že izdal za 5500 evrov glob. Odločbo z izrekom globe 1500 evrov pravni osebi in 150 evrov odgovorni osebi, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe preostanka letnega dopusta, zaradi neizplačila dela regresa, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe letnega dopusta je izdal še odločbo z izrekom globe 4500 evrov pravni osebi in 450 evrov odgovorni osebi.

Po odpravi nepravilnosti v zvezi z letnim dopustom in regresom je bila globa znižana na 1500 evrov za pravno osebo, odgovorna oseba je dobila zgolj opomin. Dodatnih 2500 evrov je dobilo podjetje in dodatnih 600 evrov odgovorna oseba, ker delodajalec ni prijavil nezgode pri delu.

Zaradi ponavljajočih in vse bolj očitnih kršitev je zdaj zoper podjetje na policijo podal naznanilo kaznivega dejanja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev, in sicer zaradi neizplačila dodatka za prehrano med delom, neizplačilo celotnega regresa za letni dopust, neizplačila marčevske plače, neizplačila prispevkov, odrejanje in neizplačila nadurnega dela ter neomogočanja izrabe letnega dopusta.

Inšpektorat za delo je v tej zgodbi po Lukićevih besedah le kamenček v mozaiku pri ukvarjanju s kršitvami pravic delavcev. »Sum kaznivega dejanja globoko presega naše pristojnosti, pričakujemo, da bosta policija in tožilstvo take zadeve obravnavala resno in to ustrezno sankcionirala. Take zadeve se ne smejo dogajati,« je poudaril.

Sicer pa gre po besedah delovnih inšpektorjev območne enote v Murski Soboti za redek primer. Podjetij s takšnim številom delavcev je v pokrajini ob Muri ostalo malo, delodajalci pa se največkrat ubadajo s pomanjkanjem delovne sile, zaradi česar si največkrat ne privoščijo podobnih kršitev, saj bi tako ostali brez vseh.

Na inšpektoratu so sicer poudarili, da bodo tudi v prihodnje opravljal temeljite in komplekse nadzore, da tovrstne prakse izkorenini. Želijo si, da zakonske obveznosti delodajalcev do delavcev postanejo stalna praksa in ne izjema. Dodajajo še, da se bodo tudi v prihodnje intenzivno ukvarjali s svojo osnovno nalogo, to je varovanjem delavskih pravic oziroma preprečevanjem kršitve temeljnih pravic delavcev s strani delodajalcev in zagotavljanjem varnih ter zdravih delovnih pogojev za zaposlene.