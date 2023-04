Oskrbo Slovenije z električno in toplotno energijo bo v času zaustavitve zagotavljala plinska turbina. Teš 6 je letos do 19. aprila proizvedel 697 gigavatnih ur električne energije, kar v skupni proizvodnji električne energije v Sloveniji predstavlja približno 26 odstotkov.

Do začasnih zaustavitev Teša 6 sicer prihaja večkrat. Nazadnje so ga zaradi netesnosti na uparjalniku kotla zaustavili marca. Netesnost so sicer ugotovili že pred časom, po zaustavitvi pa je bilo treba kotel ohladiti, določiti mesto netesnosti, zamenjati poškodovane cevi in zavariti nove.

Aprila lani je bil blok zaustavljen zaradi izvede rednih vzdrževalnih del, oktobra pa zaradi varčevanja s premogom za zimske mesece.