1. Razbijmo mit, da superge sodijo le k trenirki: primerne so celo za formalne priložnosti. Bele superge niso nikakor rezervirane le za prosti čas. Kombinirajte čiste, bele usnjene superge s hlačami na rob in bluzo ter črnim ali sivim blazerjem za poslovna srečanja. Edini pogoj je, da so vaše superge resnično brezhibno čiste. Za še malce bolj prefinjen videz izberite superge z luksuznimi detajli zlate ali druge metalik barve in kristalčki.

2. Ustvarite monokromatski videz: monokromatski videz označuje stajlinge, kjer ste v celoti oblečeni v eno barvo. Ekstra bele superge odlično dopolnjujejo monokromatski pomladni ali poletni stajling. Čudovito se bodo podale k beli oblekici, ki jo lahko kombinirate z ohlapnim lahkotnim puloverjem ali belimi kavbojkami. Pasteli kraljujejo tudi to pomlad!

3. Vedno čiste: bele superge bodo vsekakor potrebovale malce več nege. Najboljši nasvet, ki vam ga lahko damo, je, da jih zaščitite z negovalnim sredstvom za belo usnje in jih redno prebrišete z vlažno krpo. Droben trik za nego in čiščenje so tudi otroški vlažni robčki. Domač, a zato nič manj učinkovit trik je tudi mešanica vode, sode bikarbone in detergenta, ki ga nanesete z mehko zobno ščetko. Z majhnimi in nežnimi krožnimi gibiboste hitro odstranili večino madežev. Pred čiščenjem vedno preverite posebna navodila za nego čevlja.

4. Večna klasika: bela obutev se odlično ujema s katerim koli vašim klasičnim, večnamenskim stilskim kosom, kot so ohlapno pleteni puloverji, jeans jakne, klasične bele majice ali usnjene jakne. Vse od belih visokih ali nizkih usnjenih do platnenih superg se odlično ujema s temi klasičnimi kosi.

5. Izberite pravi jeans. Katerikoli kroj kavbojk – od temnih do svetlih, črnih do modrih kavbojk, ozkih ali širokih modelov – vsak se bo krasno ujel z belimi supergami. Ne pozabite pa upoštevati dolžino svojih kavbojk in višino superg. Visoke platnene superge se odlično ujemajo s parom boyfriend kavbojk z manšetami, vendar lahko nizek model obutve hitro skrajša vašo postavo, če je vidnega preveč gležnja. V hlače zatlačite ohlapno črtasto majico in poleg skombinirajte srajco na gumbe. Za razliko od dolgih se bodo kratke jeans hlače odlično ujele s katero koli vrsto superg, od nizkih do visokih.

Na kratko: veselo kombiniranje za najlepše in najudobnejše korake v pomlad!

*Arino obutev (na fotografijah) najdete v Ara Shop prodajalnah, najnovejše trende pa lahko spremljajte na njihovi uradni Facebook strani ara Shoes Slovenija.