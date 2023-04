Ministrstvo pri prodaji zadnjega svežnja delnic Eutelsata na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ugotavlja, da sta v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough in nadzorni svet RTVS z odločitvijo o prodaji marca ravnala v neskladju s postavljenimi merili za porabo sredstev. Ta so bila porabljena nenamensko, prihodki pa so bili nižji od načrtovanih, so zapisali v torkovem sporočilu za javnost.

Vodstvo RTVS ugotovitev ministrstva, da gre v primeru prodaje 512.000 delnic Eutelsata za nenamensko porabo in da naj bi bila dosežena cena prenizka, ocenjuje kot nepravilno in zavajajočo. Ministrstvo je po njihovih besedah zamolčalo, da so bile delnice Eutelsata že leta 2015 odprodane ravno za pokritje odpravnin, povezanih z reševanjem kadrovskih vprašanj.

Vodstvo zavoda ob tem opozarja, da javno izrečene grožnje članom nadzornega sveta zavoda in Grahu Whatmoughu po uveljavljanju njihove odgovornosti predstavljajo »nedopusten pritisk« ministrstva na avtonomni javni zavod. Kot so zapisali, bo o teh in drugih pritiskih, ki se po njihovih navedbah stopnjujejo po ustavni odločitvi za začasno zadržanje dela novele zakona o RTVS, vodstvo obvestilo tudi zainteresirano evropsko javnost.

Opozarjajo, da je ministrstvo povzelo le prvi in drugi odstavek 2. člena meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsata in drugih prihodkov iz tega naslova, a je pri tem »očitno namerno izpustilo četrti, za konkretno zadevo ključni odstavek 2. člena«. Izpuščeni odstavek se po njihovih besedah glasi: Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko kupnina od prodaje delnic ali obveznic po predhodni odobritvi nadzornega sveta nameni tudi za trajno reševanje strateško pomembnih vprašanj v zvezi s poslovanjem javnega zavoda.

Spomnili so na sklep nadzornega sveta, sprejet 30. decembra 2015, s katerim so odobrili koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications za uskladitev statusa 157 stalnih pogodbenih sodelavcev z zakonom o delovnih razmerjih in s tem tudi za odpravnine stalnim pogodbenim sodelavcem. »To pomeni, da obstaja nesporna predhodna praksa prodaje finančnih naložb za odpravnine, če odpravnine predstavljajo ukrep za trajno reševanje strateško pomembnih vprašanj,« so prepričani.

Z ugotavljanjem tehnoloških viškov v letih 2021 in 2022 je javni zavod medtem zagotovil prihranke pri masi za plače v višini prek pet milijonov evrov na letni ravni in tako občutno prispeval k finančni stabilnosti zavoda, so dodali.

Iz dozdajšnjih sklepov posameznih parlamentarnih delovnih teles po njihovem mnenju jasno izhaja, da gre pri ugotavljanju tehnoloških viškov, katerim so odpravnine, financirane iz prodaje delnic Eutelsata, namenjene, za reševanje strateško pomembnega vprašanja, to pa je dolgoročno znižanje stroškov dela.

Sicer pa so omenjena merila avtonomen notranji akt zavoda, ki ga je sprejel nadzorni svet z namenom, da se poslovodstvo omeji pri razpolaganju s finančnimi naložbami. Te naj bi se odprodale samo za točno določene namene. Za razlago in nadzor nad izvajanjem meril je pristojen izključno nadzorni svet, nikakor pa ne ministrstvo, so še dodali.