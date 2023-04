Doživetje kraške gmajne dopolnjujejo doživetja prepleta lokalne kulinarike in letnih časov. Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v Evropi in v svetu, tu se že tisočletja tesno prepleta delo narave in ljudi.

Čas, ko je kras najbolj zelen

Pozni april in maj sta čas, ko je Kras najbolj zelen v vsem letu, saj je ravno v tem času ravnovesje med prijetno toplimi temperaturami in padavinami najbolj primeren za rast. V tem času, se boste lahko udeležili zanimivih delavnic, pohodov, razstav in izletov po Krasu. Med temi dogodki boste lahko spoznavali prepletanje naravne in kulturne dediščine, življenja kraških domačinov pred nekaj sto, nekaj petdeset in nekaj deset leti, kot tudi življenja Kraševcev danes.

»Festival Kraška gmajna je kot znanilec pomladi, saj napoveduje začetek pestrega dogajanja na destinaciji Kras in Brkini. Z dvajsetimi manjšimi dogodki vas vabimo na pristno raziskovanje naših krajev, doživetje življenja polne krajine in prijaznih ljudi ter kulinarike, v katero domačini že stoletja vključujejo vse, kar jim narava ponudi,« je povedala strokovna vodja destinacije, Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (ORA Krasa in Brkinov) Katja Kralj.

Destinacijska akcija povezuje

V okviru festivala so organizirani tematski pohodi, delavnice, kulinarična doživetja in predavanja. Ponudba kraške gmajne je v vseh letnih časih izjemna, zato je festival sestavljen iz sklopov, ki sledijo ritmu narave. Destinacijska akcija tudi letos povezuje različne organizacije, ki delujejo na področju turizma. Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je prevzela vlogo glavnega organizatorja in koordinatorja festivala, soorganizatorji in pobudniki festivala pa so: Javni zavod Park Škocjanske jame, Turizem Miren-Kostanjevica, Kobilarna Lipica d.o.o., KSP d. d. Sežana - Botanični vrt ob vili Mirasasso. Seveda je festival k sodelovanju privabil tudi številne ponudnike, ki pestrost kraške gmajne dopolnjujejo s pristnimi doživetji.

Vse skupaj se je začelo minulo soboto, ko v naravi, ki je na Krasu še posebej živa ter biotsko in kulturno pestra kot malokje, že vse poka in brsti. Organizatorji so namreč vabili na prav posebno doživetje Vila, vrt in vino. Z vodenim ogledom so povezali raziskovanje Vile Mirasasso, njenega Botaničnega vrta in Vinske kleti Vinakras s tamkajšnjo zaključno pokušino vin in kraških suhomesnatih dobrot.

V nedeljo na pohod v Kobjeglavo

V nedeljo, 30. aprila, pa se bo med drugim začel ob 18. uri popoldne voden krožni pohod po kraški gmajni v okolici Kobjeglave. Spoznali boste gozdne poti in klance v okolici že omenjene tipične kraške vasi Kobjeglava. Na njem bodo udeleženci med drugim spoznavali zelišča, ki uspevajo na Krasu. Bogata naravna in kulturna dediščina Krasa se namreč skriva v izjemni raznolikosti rastlinskih in živalskih vrst, ki Kras uvrščajo med bogatejša naravna območja v Evropi. Odkrivanje vrste zelo občutljivih živali, rastlin in organizmov boste začeli in zaključili pred dvorano v Kobjeglavi, kjer se bo večer nadaljeval z druženjem in tradicionalnim prižigom kresa. Pohod bo voden, organizatorji, Društvo Kraški slavček Kobjeglava-Tupelče in ORA Krasa in Brkinov, pa priporočajo primerna oblačila oziroma pohodniško opremo.