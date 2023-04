Če od nekdaj sanjarite o letenju, opazovanju čudovite pokrajine, ki se spreminja pod vami, obenem pa ste popolnoma prepuščeni naravi, je spust po jeklenici ali zipline prava adrenalinska avantura za vas. Spust po jeklenici se je razvil iz transporta, ki se uporablja za prevoz tovora v kanjonih ter za dostop do oddaljenih, težko dostopnih območij, v adrenalinsko rekreacijo v naravi. Tovrstno avanturo seveda lahko doživite tudi na Hrvaškem. Zbrali smo devet predlogov, ki jih lahko obiščete med raziskovanjem Hrvaške.

1. Pazi Medo

Zipline Pazi Medo slovi kot ena največjih atrakcij v Evropi. Stoji v Liki, v vasi Rudopolje v občini Vrhovine. Tam vas čaka skoraj dva kilometra dolga jeklenica s premerom 15 milimetrov. Ena od zanimivosti avanture v Liki je hitrost spusta, ki je lahko ob pomoči »vetra v hrbet« približno 120 kilometrov na uro. Upravičeno lahko rečemo, da ta avantura predstavlja kombinacijo adrenalina, narave in zabave, zaradi česar je ta izkušnja dragocena in neponovljiva. Tudi bližina Nacionalnega parka Plitviška jezera in severnega Velebita ter reke Gacke naredi to območje izjemno zanimivo in privlačno za turiste ter ljubitelje neokrnjene narave.

2. Pazinska jama

Če želite z dopusta v Istri odnesti nepozabno doživetje, potem je spust po jeklenici nad Pazinsko jamo točno to, kar iščete. Občutek je težko opisati. Adrenalinsko doživetje se začne na Zeleni terasi pod hotelom Lovac v Pazinu in je razdeljeno na dva dela. Prva linija je dolga 220 metrov in omogoča doseganje hitrosti okoli 50 kilometrov na uro. Z vožnjo po tej progi dosežete do 100 metrov višine in se peljete skozi sam vhod v podzemno Pazinsko jamo. Cilj boste dosegli na dvorišču Hiše pisateljev, kjer se začne druga, daljša linija (280 metrov), ki ponuja dovolj časa za uživanje v čarih mogočnega brezna in srednjeveškega gradu na njegovih pečinah. Pristanete na razgledni točki nad votlino Babina hiša, točno na mestu, kjer je pred približno 140 leti nastala fotografija pazinskega gradu in jame, iz katere je ilustrator Leon Bennet naredil znamenito gravuro, ki je našla mesto v romanu Julesa Verna Mathias Sandorf iz leta 1885. Po pešpoti vzdolž pečin Pazinske jame v slabih petih minutah pridete do mesta, kjer se je avantura začela.

3. Omiš

Gusarska zgodovina Omiša je danes ena pomembnih turističnih atrakcij, lega mesta in kanjon Cetine pa ponujata številne možnosti za aktiven dopust. V svojem več kot 100 kilometrov dolgem toku reka Cetina ponuja premnoga doživetja. Ljubiteljem adrenalina so tako na voljo soteskanje, kajak, raftanje in priljubljeni spust po jeklenici, ki leži v kanjonu Cetine slabe tri kilometre od Omiša. Na voljo vam je zapleten sistem, ki ga sestavljajo ploščadi in osem jeklenic v skupni dolžini 2100 metrov, najdaljša ima kar 700 metrov in je postavljena 50 metrov nad tlemi. To je posebno doživetje, saj se pod budnim očesom inštruktorja namestiš v jermenje in drviš po jeklenicah od ploščadi do ploščadi, dokler se spet ne spustiš na tla – vse to s pogledom na kanjon čudovite, kristalno čiste Cetine.

4. Dubrovnik

Jeklenica, ki poteka vzporedno z obalo, je dolga približno 900 metrov in stoji 70 metrov nad tlemi. Zanimivo je, da med vožnjo ležite na trebuhu, v »superman položaju«, ki zagotavlja neverjetno stabilnost kot tudi spektakularen pogled med celotnim letom. Na koncu jeklenice je nameščena pasivna magnetna prekinitev, ki vas ustavi, tik preden dosežete končno točko, tako da lahko aktivno in brezskrbno uživate v vožnji. Največja hitrost, ki jo lahko dosežete v idealnih razmerah, je odvisna od vaše telesne teže. Izhodišče je nad cerkvijo v Dubcu, le štiri kilometre od središča mesta.

5. Kanjon Čikola

To je kraj, kjer boste, ko se boste odločili, zagotovo izgubili strah pred višino. Že samo pogled na jeklenice vas bo pustil brez sape, saj so tri jeklenice postavljene v cikcak vzorcu na vrtoglavih višinah. Tri jeklenice, ki vas popeljejo nad krošnje dreves in kanjon Čikole, so dolge 250, 500 in 650 metrov ter vam zagotavljajo eno uro adrenalina, vznemirjenja in spektakularnega pogleda na gozd in skalnat kanjon Čikole. Atraktivni spust po jeklenici v kanjonu Čikole je deset kilometrov od Drniša ob odseku županijske ceste Ključ–Pakovo selo.

6. Planina Kozjak, Split

Spust po jeklenici v skupni dolžini skoraj 2500 metrov je bil postavljen nedaleč od vrha Sv. Jure med krajema Blac in Gornja Rupotina na planini Kozjak. V tej triurni pustolovščini se boste spustili po šestih jeklenicah, ki vas varno pripeljejo od izhodišča do visečega mostu. To je prava pustolovščina in svojevrsten izlet, saj se imate med vožnjo možnost za nekaj časa ustaviti, oddahniti od adrenalinske izkušnje, ob tem pa na čudovitih razglednih točkah ujeti trenutek in posneti najlepše fotografije za spomin.

7. Edison na Krku

Spust po jeklenici Edison je edinstvena atrakcija na otoku Krku in širše, stoji pa na prelazu Treskavac ob državni cesti D102 v neposredni bližini znamenite poti glagoljašev. Izhodišče je tudi najvišja točka spusta po jeklenici, od tam pa se vam odpre več kot čudovit pogled na skrajni jug otoka Krk, Baško, in otok Prvić. Vožnja po številnih jeklenicah traja približno dve uri, celotno avanturo pa so poimenovali »Sprehod med krošnjami«. Obiskovalcem ponuja nepozabno doživetje, ki vključuje vožnjo s terencem, hojo po nepozabnih pokrajinah in spust po vrvi.

8. Tučepi

Spust po jeklenici Tučepi v osrčju Makarske riviere vas popelje na edinstveno doživetje, kjer boste uživali v pogledu na naravo in goro Biokovo. Izkušeni in zabavni vodniki bodo poskrbeli za to, da se boste dobro počutili in da vam bo tura po jeklenicah ostala v čudovitem spominu. Spust po jeklenici v Tučepih je namenjen vsem starostnim skupinam, sodelujejo lahko tudi otroci, starejši od pet let. Spustili se boste po šestih jeklenicah, katerih skupna dolžina je 1000 metrov.

9. Adrenalinski park Duboka

Umetne skale, lesene gobe, viseči mostovi in mreže, leteče rolke in neustavljivi spust po jeklenici. Adrenalinski park Duboka je turistična pridobitev Naravnega parka Papuk, ki je v kratkem času postal vrhunska adrenalinska atrakcija tega dela Hrvaške. Čeprav je tamkajšnji spust po jeklenici krajši in nižji od prej omenjenih, predstavlja pravo malo nagrado po opravljenem celotnem poligonu v adrenalinskem parku in vseh izzivih, ki jih prinaša. Če še nimate poguma za največji spust po jeklenici, vam predlagamo, da avanturo na jeklenicah začnete prav tu.