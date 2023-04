V Vukovarsko-sremski županiji se neskončna ravnica in obronki Fruške gore združujejo s slavnimi iloškimi vinogradi. Skozi regijo teče osem rek, Donava, Sava, Bosut, Biđ, Studva, Spačva, Berava in Vika. Slednja teče skozi samo središče Vukovarja in je naravna meja med Sremom in Slavonijo.

Bioekološki izobraževalni center Virovi

Center Virovi je oaza miru na virovski obali. Med drugim ponuja 62 ležišč v 15 sobah ter restavracijo s stotimi sedeži in znanimi slavonskimi in sremskimi specialitetami. Zagotovo pa je največja atrakcija centra multimedijska dvorana za edinstveno doživetje bogate flore in favne mistične Spačve, največjega hrastovega gozda v Evropi. Obenem se lahko pohvalijo tudi s srednjeveškim arheološkim najdiščem Virgrad, urejene pa imajo tudi veslaške proge za kajak ter učne in kolesarske poti.

Šest pohodniških poti

Regija postaja vse privlačnejša tudi zaradi šestih tematsko urejenih označenih pohodniških poti, od katerih štiri vodijo na 253 metrov visoko Skandalo, skrajno vzhodno kontrolno točko Hrvaške planinske obhodnice na Fruški gori. Prijazna sremska pokrajina, neskončni vinogradi, oddih v enem od znamenite kleti in več kot 80 kilometrov čistega užitka so novi turistični produkt Vukovarsko-sremske županije, ki ponuja popolno kombinacijo rekreacije in hedonizma.

Po poteh Odescalchija

Kdor bo izbral Odescalchijevo pot, najdaljšo izmed šestih poti, se bo podal na 22 kilometrov dolgo pot od sremske vasi Bapska do posestva Principovac. Prav na tem posestvu je leta 1710 znamenita iloška knežja družina, po kateri je pot dobila ime, zasadila prvo trto traminca. Danes je Principovac ena najatraktivnejših vinorodnih leg v celinski Hrvaški, samo posestvo pa se lahko pohvali z nagrado Iloških kleti.

Sremska kolesarska pot

Sremska kolesarska pot povezuje južni del Vukovarsko-sremske županije s severovzhodnim delom in se navezuje na mednarodno Donavsko kolesarsko pot, ki je del trase Eurovelo 6. Če potujete po Donavski poti, lahko po Sremski poti opravite ogled celotne županije in se spet vrnete na Donavsko pot. Pot ni zahtevna in je zato primerna tudi za družinsko kolesarjenje.

Donavska kolesarska pot

Donavska kolesarska pot je sicer mednarodna, vendar poteka tudi skozi Hrvaško in povezuje mesti Vukovar in Ilok. Je zelo dinamična, saj vodi po pobočjih Fruške gore, skozi vinograde in pisane vasi, polne zanimivih spomenikov in cerkva, vsekakor vrednih obiska in krajšega postanka.

Vinogradna kolesarska pot

Kolesarska Pot vinograda je terenska alternativa izjemno prometni Donavski kolesarski poti. Je večnamenska, saj je poleg kolesarske tudi konjeniška in pešpot. Povezuje Vukovar in Šarengrad ter večinoma poteka po makadamskih cestah ob Donavi, skozi vinograde in polja. Vinogradna pot bo zagotovo zadovoljila glavni motiv kolesarskih turistov, ki prihajajo na destinacijo – to je uživanje v lepotah pokrajine ter raziskovanje naravnih in kulturnih znamenitosti na poti. Med glavne atrakcije gre zagotovo omeniti Muzej vučedolske kulture (Vukovar), OPG Donavski raj (Vukovar), restavracijo Gondola (Sotin), morda tudi Kleti Krešić (Šarengrad).

Okusi Srema in Slavonije

Ponudbo, ki vključuje domače jedi, narejene po avtohtonih receptih in postrežene na tradicionalni način, so v regiji združili pod imenom Okusi Srema in Slavonije. V projekt je aktivno vključenih osem gostinskih objektov (kmečke hiše, hoteli, restavracije), ki delujejo pod prepoznavnim logotipom in predpisano gostinsko-turistično ponudbo. Za ljubitelje gastronomije pa je zagotovo vredna pozornosti tudi Iloška vinska cesta.

