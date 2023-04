#intervju Domen Valič, igralec: Rad ima komedijo in dramo

Če je igralec Domen Valič, ki rad lovi ravnovesje med kamero in odrom, nedavno odložil predpasnik in zaključil snemanje zadnje sezone serije Ja, Chef, ga v čisto novi gledališki predstavi Angeli v Ameriki, gejevski fantaziji o nacionalnih temah, čakajo precej bolj ostra bolečina, solze in smeh.