Slovenska reprezentanca je v ponedeljek na Bledu začela s četrtim tednom priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer jih 13. maja v Rigi proti Švici čaka prva tekma v skupini B. Za njo je tudi pet pripravljalnih tekem, novi dve jih čakata v petek (ob 20. uri) in soboto (ob 16.30), ko se bodo pomerili s Francijo. »Ta teden bo nekoliko težji, ker nas čaka tudi pot v Francijo, vendar smo na to pripravljeni. Do srede bomo trenirali na Bledu, zvečer nas čaka pot na Dunaj in od tam v četrtek zjutraj v Pariz, kjer bomo isti dan trenirali. V petek in soboto nas čakata dve težki tekmi s Francijo, ki nam bosta zagotovo koristili pri pripravah na svetovno prvenstvo,« je na kratko načrt priprav v tem tednu pojasnil Matjaž Kopitar, selektor slovenske hokejske reprezentance, ki je konec prejšnjega tedna na Bledu obakrat premagala Italijo.

Slovenski selektor je bil bolj zadovoljen z drugo tekmo kot s prvo, ko so njegovi izbranci vse štiri zadetke dosegli ob igri z igralcem več. V četrtek je bilo 4:2, dan pozneje pa 4:1. Ker potniki za Latvijo še niso določeni, vsi, ki so na pripravah, pa tudi ne bodo potovali na svetovno prvenstvo, je že na treningih velik boj za mesta v ekipi. »Do zdaj še nismo imeli slabega treninga in to je tisto, s čimer sem do zdaj morda še najbolj zadovoljen. Fantje se zavedajo, da vsi ne bodo mogli igrati na svetovnem prvenstvu, zato je njihova vnema še toliko večja. Tudi na tekmah dajejo vse od sebe. Veliko je dobrih stvari, je pa še nekaj takšnih, ki jih bo treba popraviti. V petek je bila tako recimo igra v obrambni tretjini veliko boljša kot dan prej, bi pa morali doseči tudi kakšen zadetek ob igri pet na pet, tako pa smo vse štiri dosegli z igralcem več. Dobro je sicer to, da smo si ustvarili veliko priložnosti, vendar bomo morali dosegati več zadetkov in takšne tekme moramo rešiti veliko prej kot v zadnjih minutah,« se je Kopitar dotaknil tekem z Italijani, ki jih že to soboto čaka svetovno prvenstvo divizije I v Nottinghamu v Veliki Britaniji.

V petek so prvič v pripravljalnem obdobju zaigrali Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič. Napadalci nemškega Bremerhavna so k zmagi prispevali tri zadetke in še enkrat več potrdili svojo kakovost. Vendar jih do zdaj najtežji preizkušnji v tem delu priprav šele čakata. Francija bo po Avstriji prva reprezentanca, s katero je do zdaj igrala Slovenija, ki jo čaka tudi nastop v elitni diviziji. Tako kot Avstrijci bodo tudi Francozi igrali v skupini A v Tampereju. Za Francozi sta doslej dve pripravljalni tekmi, obe proti Švici, s katero bo Slovenija igrala uvodno tekmo skupine B. V prvi tekmi so Švicarji zmagali z 2:1, v drugi pa s 6:1.

»Bolj kot izidi je v pripravljalnem obdobju pomembna igra. Mislim, da smo na tem področju vse boljši. Dejstvo je, da je tempo priprav kar naporen, veliko je tudi tekem, zdaj se začenjajo še potovanja, vendar se s tem ne smemo obremenjevati. Čeprav so se nam nekateri pridružili nekoliko pozneje, to ne bi smela biti večja ovira, saj se večina že dolgo pozna,« je v pričakovanju novih preizkušenj Blaž Gregorc, ki je v minuli sezoni igral za nemški Augsburger.