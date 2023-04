Kolesarski svet se že ozira proti soboti, 6. maja, ko se bo z dvajset kilometrskim kronometrom začela 106. dirka po Italiji. Dirka za rožnato majico je letos glavni cilj izkušenega Primoža Rogliča, ki ta hip na Tenerifu zaključuje sedmi teden višinskih priprav za svojo dirko sezone. »Če mi to ne bi ustrezalo, tega ne bi počel,« dolg sklop priprav na vulkanu Teide pozdravlja 33-letni šampion. Na svoj glavni cilj se odpravlja brez poznavanja posameznih etap in tekmovalnega ritma, izključno z zaupanjem vase.

Priljubljeni Rogla resnično verjame, da mu v Italiji lahko uspe nov veliki met v karieri in odkrito napada svoje četrto slavje na največjih dirkah. »Zmaga je super izziv in nekaj, kar te žene naprej. Je pa res, da bo šlo moje življenje naprej z Girom ali brez njega,« se hkrati zaveda, da na startu dirke ni sam in bo za končno slavje moral biti najboljši po 21. etapah in 3489 prevoženih kilometrih.

Ko je Remco še treniral, se je sam že sprehajal

»Zajtrk, trening na cesti, masaža, hrana in spanje, nato pa ponovitev,« je na hitro opisal svoj običajen dan na pripravah, ki letos niso nič drugačne kot v preteklih letih. »Vedno poskušam uživati tam, kjer sem. Letos mi je najlepše tukaj na Tenerifu, ker sem pač tukaj. Rad izkoristim tudi svoj mir, ki ga imam,« se trikratni zmagovalec dirke po Španiji ne pritožuje nad monotonimi dnevi, ki pa se vseeno razlikujejo med seboj. Kot sam pravi, je v teh sedmih tednih na kolesu preživel od dve pa vse do sedem ur na dan.

Najvišji vrh Španije je priljubljena lokacija številnih kolesarskih ekip, ki se tam pripravljajo na svoje dirke. Na voljo imajo zgolj en hotel, kar je pomenilo, da je večino časa na istem mestu preživel s svojim največjim tekmecem na letošnji dirki Remcom Evenepoelom (Soudal - Quick Step). »Skupni so večinoma zajtrki. Nato sem ga večinoma srečal le še takrat, ko sem bil jaz že na sprehodu okoli hotela, Remco pa se je vračal s kolesom. Očitno je delal dolge treninge,« nekdanji smučarski skakalec konkurenci ne namenja veliko pozornosti in se ji tudi namenoma izogiba. »Na startu so še drugi kolesarji, ne le jaz in Evenepoel. Osredotočen sem zgolj in samo nase. Namenoma se izogibam tudi vsem znanim klancem. Številke na treningu mi ne pomenijo nič, najboljše bo potrebno prikazati na dirki. Zaupam v svoje počutje«.

Kolesarska Planica na Svetih Višarjah

Zasavski orel je zmago na dirki po Italiji že napadal leta 2019, a jo je zaključil na tretjem mestu. Po obilici težav z zdravjem in padci je boj za rožnato majico izgubil v tretjem tednu dirkanja, ki bo odločilen tudi letos. »Zato nisem nastopil na dirki Liege–Bastogne–Liege, saj načrtujemo, da bom najboljši v zadnjem tednu Gira. Za Evenepoela je bila to domača dirka in je iz vidika logističnih problemov porabil veliko manj energije, kot bi jo sam,« je povedal o razlogih, zakaj vse od 26. marca, ko je zmagal na dirki po Kataloniji in premagal tudi vročega Belgijca, na sebi ni imel tekmovalne številke. Si je pa nedeljsko dirko razumljivo ogledal z zanimanjem. »Tudi sam sem pričakoval dvoboj med Pogačarjem in Evenepoelom, a na koncu iz tega ni bilo nič. Po odstopu Tadeja je sledil nekako jasen scenarij. Remco se meni s tem ni nič dodatno dokazal, saj že dolgo vem, kako dober je.«

Kljub temu, da je Rogla povsem osredotočen na rožnato majico, si tras dirke ni posebej ogledal. Tudi tiste na Svete Višarje ne, a na odločilni etapi tik ob slovenski meji pričakuje pravi kolesarski praznik. »Zaupamo informacijam, ki jih imamo, in tistim na papirju. Letos bo šlo na nož od uvodnega do zadnjega dne in taktiko bomo delali za vsak dan posebej. O Višarjah lahko povem le to, da sem tam velikokrat smučal. Z gondolo sem šel gor in s smučmi dol. Tokrat bom šel s kolesom, upam da čim hitreje, gor in nato z gondolo dol. Pričakujem pa odlično vzdušje in naj se zgodi kolesarska Planica,« je v zelo sproščenem slogu in z veliko smeha odgovarjal na vprašanja. Ravno sproščen pristop je letošnja največja sprememba zmagovalca 72 dirk v karieri. »To pride z leti,« je vnovič v šaljivem tonu dodal in potrdil, da veliko časa na pripravah nameni tudi kronometru, saj bodo letos na Giru kar tri vožnje na čas. »Opravili smo nekaj novih nastavitev. Za zdaj je tako, da ko se vozim bolj počasi, je dobro, ko pa gre hitreje, ni več tako prijetno,« je včeraj v presenetljivo šaljivem razpoloženju zaključil druženje s slovenskimi mediji in se nato posvetil še tujim medijem.

*** 11 tritedenskih dirk je do sedaj v svoji karieri odpeljal Primož Roglič. Petkrat je nastopil na Touru, štirikrat na Vuelti in dvakrat na Giru. Ob svojem tretjem nastopu v Italji bo lovil svojo četrto skupno zmago na največjih dirkah.