Slovenci so si že po štirih zmagah na štirih tekmah v skupini 7 (dvakrat Črna gora, po enkrat BiH in Kosovo) predčasno zagotovili nastop na svojem 14. EP, ki ga bo januarja 2024 gostilo šest nemških mest: Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Mannheim in München. V kvalifikacijah z 32 reprezentancami je Slovenija ena izmed petih (še Francija, Madžarska, Portugalska, Avstrija), ki imajo po štirih krogih maksimalnih osem točk. Za nameček ima zagotovljeno prvo mesto v skupini, ki prinaša boljše izhodišče na žrebu skupin, ki bo 10. maja v Düsseldorfu.

Zato se je selektor Uroš Zorman pred zadnjima tekmama odločil za temeljito kadrovsko pomladitev in prevetritev reprezentance. Na njegovem seznamu za priprave v Zrečah, ki so se začele v nedeljo, in za tekmi ni bilo skoraj nobenega nosilca igre (Dean Bombač, Blaž Janc, Blaž Blagotinšek, Domen Makuc, Tilen Kodrin, Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Urban Lesjak…). Naknadno je vpoklical le prvokategornika iz Nemčije, Miha Zarabca (Kiel) in Urha Kastelica (Lemgo). Zarabec je dobil poziv zaradi vprašljivega nastopa Roka Ovnička (Nantes), ki ima težave z gležnjem, Kastelic zaradi odpovedi Miljana Vujovića (Stuttgart), ki naj bi se prav tako ubadal s poškodbo, čeprav je bil še v četrtek s 14 obrambami eden junakov Stuttgartove ligaške zmage proti Leipzigu s 30:25.

»Mlajši in reprezentančno neizkušeni bodo dobili priložnost za igro, bolj ali manj doslej standardni reprezentanti pa večjo minutažo. Tako priprave kot obe tekmi, ki nista brez tekmovalnega naboja, ne pomenijo enotedenskih počitnic, ampak zelo resno delo ter nadgradnjo in razširitev igralske baze za prihodnost,« meni selektor Uroš Zorman, ki bo po današnjem dopoldanskem treningu v Zrečah z igralci in strokovnim vodstvom z avtobusom odpotoval proti Cazinu. V mestu v bližini meje s Hrvaško jutri Slovence čaka obračun z Bosno in Hercegovino, ki je v prvem krogu kvalifikacij oktobra lani v Mariboru klonila z 20:28, nato pa še nedeljski dvoboj s Kosovom, ki ga je Slovenija v drugem krogu prav tako oktobra lani v Prištini premagala z 29:24: »Čakata nas zahtevni tekmi, še posebej gostovanje v Cazinu. A naš cilj je jasen – dve zmagi, ki bi pomenili tudi to, da bi Slovenija kvalifikacije za EP prvič končala s šestimi zmagami na šestih tekmah.«

Tudi reprezentanca BiH, ki jo vodi nekdanji legendarni rokometaš in hrvaški reprezentant Irfan Smajlagić, računa na uvrstitev na Euro 2024. Glede na vrstni red v skupini 7 (Slovenija 8 točk, Črna gora in BiH po 4, Kosovo 0) in na razpored v zadnjih dveh krogih (BiH doma proti Sloveniji in gostovanje v Podgorici proti Črni gori) je najrealnejši scenarij tretje mesto, med tretjeuvrščenimi v osmih skupinah pa bodo na EP napredovale še štiri ekipe. »Verjamem, da se bomo uvrstili na EP. Če ne kot drugi v skupini, pa kot ena štirih najboljših tretjih ekip,« pravi zdaj 61-letni in v Banjaluki rojeni Irfan Smajlagić, ki je bil reprezentant Jugoslavije (1987-2000, bron na OI 1998 v Seulu) in Hrvaške (1992-2000, zlato na OI 19996 v Atlanti, srebro na SP 1995 na Islandiji, bron na EP 1994 na Portugalskem). Za zdaj mu dobro kaže, kajti BiH je med štirimi najbolje tretjeuvrščenimi: Nizozemska ima pet točk, Turčija, Italija in BiH pa po štiri.