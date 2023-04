(Pre)drage učne ure psihopolitike

Priznam. Gledam informativne oddaje slovenske javne televizije. In vem, da sem za prijatelje in znance zato malo čudna. Normalni ljudje pač ne gledajo več programa TV Slovenija, mi zaskrbljeni povedo, zlasti ne informativnega. Vem tudi, da bo vodstvo RTVS podatke o tem, koliko časa sem kaj gledala, uporabilo v svoj prid. Vse to vem. Ampak ne morem si kaj. Gledati Intervju, ko ga vodita Jože Možina ali Vida Petrovčič, je preveč vznemirljivo. Te oddaje so učne ure psihopolitike, empirična podlaga za preučevanje medijskega manipuliranja in dober vpogled v komedijo človeškega tkiva ... Le kako bi lahko zamudila takšno priložnost.