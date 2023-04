Sporočilo ukrajinske vojske, da je pri Hersonu dosegla »občudovanja vredne« dosežke na vzhodnem bregu Dnipra, ki je pod nadzorom ruske vojske, je hitro obudilo ugibanja o pričakovani spomladanski protiofenzivi. Kje in kdaj se bo začela, je seveda strogo varovana skrivnost, namigi o njej pa so lahko tudi del zavajanja nasprotne strani. New York Times navaja ameriške vire, po katerih bi se lahko začela maja oziroma ko bo to dopuščal dovolj posušen teren, da enote ne bi obtičale blatu.

Po prevladujočih ocenah bo protiofenziva potekala nekje na jugu. Kot cilj se omenja preboj do Črnega oziroma Azovskega morja, s čimer bi presekali ozemlje pod ruskim nadzorom in kopensko povezavo Krima z Rusijo preko zasedenih ozemelj v Ukrajini. Tudi zato so pozornost pritegnile besede tiskovne predstavnice južnega poveljstva ukrajinske vojske Natalije Humenjuk, da so v zadnjih nekaj dneh uničili kose ruskega topništva, tanke, oklepnike, sisteme zračne obrambe in vozila na vzhodnem bregu Dnipra, ter njen namig na nadaljnje ukrajinske operacije na tem območju. Tudi kopenske enote naj bi tam izvajale diverzantske operacije, kot je dejal namestnik vodje regije Herson Jurij Sobolevski. »Naše enote pogosto obiščejo vzhodni breg in izvajajo operacije ... rezultat bo prišel, kot je prišel na zahodnem bregu,« je dejal. Ukrajinske enote so prevzele nadzor nad zahodnim bregom Dnipra in mestom Herson novembra lani, ko se je ruska vojska od tam umaknila praktično brez bojev. Ameriški Inštitut za vojne študije pa je ocenil, da ukrajinska vojska že ima postojanke na vzhodnem bregu.

Ključni korak za nadaljnji potek vojne

Na drugi strani se je oglasil vodja ruske paravojske Wagner, Jevgenij Prigožin, ki pravi, da se bo ukrajinska ofenziva začela po ruskem zavzetju Bahmuta, ker bi to sprostilo dovolj ukrajinskih sil. Te branijo mesto, ki je po ocenah analitikov za obe strani strateško manj pomembno, je pa že mesece prizorišče najhujših spopadov na skoraj tisoč kilometrov dolgi frontni črti na vzhodu in jugu države. Prigožin pravi, da bo Ukrajina ofenzivo tempirala na 9. maj, ko bodo v Rusiji tradicionalno slavnostno praznovali zmago v drugi svetovni vojni. Britanski obveščevalci medtem ocenjujejo, da se je število ruskih žrtev aprila v primerjavi z marcem zmanjšalo za tretjino, kar naj bi bilo posledica odločitve o pripravah na ukrajinsko protiofenzivo in s tem povezanega zmanjšanja obsega napadov.

Po ocenah analitikov je protiofenziva ključnega pomena za nadaljnji potek vojne. Če v njej ne bo bistvenih dosežkov Ukrajine, bi se Kijev lahko soočil z upadom vojaške podpore zahoda, kjer bi se vlade lahko znašle pod pritiskom, naj zmanjšajo vojaško pomoč, ukrajinsko vodstvo pa posledično pod pritiskom, naj začne pogajanja o premirju in končanju vojne. Znaten ukrajinski uspeh bi verjetno prinesel obraten scenarij. Pri tem pa so sodeč po poročanju ameriških medijev tudi ameriški generali skeptični do možnosti, da bi Ukrajina lahko osvobodila polotok Krim, kjer naj bi ruska vojska pripravila močne obrambne črte. Kijev pravi, da hoče povrniti nadzor nad vso državo in pogosto izpostavlja prav Krim, prvo ukrajinsko ozemlje, ki ga je Rusija anektirala že leta 2014.