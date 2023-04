V gozdu Šakahola blizu obalnega mesta Malindi na jugovzhodu Kenije je policija v zadnjih dneh izkopala 75 trupel domačinov, dodatnih osem ljudi je umrlo na poti v bolnišnico. Pričakujejo, da se bo število žrtev še povečalo, saj samo v bližnji vasi pogrešajo več kot sto ljudi. Trupla so bila povečini zakopana v plitvih množičnih grobovih, med njimi so bili tudi otroci. Pokojni so bili privrženci krščanskega kulta, ki naj bi ga vodil Paul Mackenzie Ntenge, voditelj mednarodne cerkve Good News. Policija mu očita, da je sledilcem pral možgane, kar je po aretaciji sam kategorično zanikal. Spodbujal naj bi jih k stradanju, češ da bodo le tako dosegli nebesa in tam srečali Jezusa Kristusa, obenem pa se izognili apokaliptičnemu prekletstvu. »Pojma nimate, s čim imate opraviti. Kmalu boste čutili posledice,« je bil skrivnostno temačen ob aretaciji.

Generalni direktor kenijske policije Japhet Koome je za tiskovno agencijo Reuters potrdil, da so ob truplih našli tudi nekaj preživelih pripadnikov sekte. Štirinajst jih je še vedno v bolnišnični oskrbi, osem jih je na poti v bolnišnico umrlo. Skupno naj bi jih rešili 33. Kljub očitnemu trpljenju jih je več zavrnilo hrano in pomoč nasploh. Nekaj naj bi se jih še vedno skrivalo v okoliških gozdovih. Po poročanju kenijskih medijev tudi samooklicani pridigar v priporu zavrača hrano in vodo. Krivdo vali na nekdanje člane kulta, ki da mu skušajo s slabo propagando le škodovati, piše časnik The Standard. Mackenzie še vedno verjame v svojo preroško moč, pravi, da je bil priča prikazovanju Jezusa. Nad obtožbami je zgrožen, vztraja, da so mediji sovražno naravnani proti njemu in da so zgodbo iztrgali iz konteksta. »Sem le prevodnik božje besede. Lahko pridigam, a naukov ne vsiljujem nikomur,« je v preteklosti opisal svoje poslanstvo. Sicer pa je, tako pravi, cerkev zaprl že leta 2019, ko je prejel razodetje, da je čas za odhod. »Molim samo še sam s seboj in tistimi, ki so se odločili verjeti.«

Eden ostal brez vnukov, drugi brez sinov

In teh je še vedno kar nekaj. »Dobil sem klic, da je moja hči po navodilih pastorja vklenila svoja otroka in ju do smrti sestradala,« je za portal Nation Africa povedal Francis Wanje. Hči je delala kot socialna delavka, zet je bil javni uslužbenec, a so ju pastorjeva sporočila tako prevzela, da sta pustila službo in se povsem posvetila njegovim naukom. Skoraj vsaka družina je zaradi kulta izgubila kakšnega člana. Morris Yimbo kar tri sinove, najmlajši je štel rosnih štirinajst let. V kult jih je zvabil stric, kljub prijavi izginotja na policiji pa jih niso našli. Sam pravi, da so otroke zadavili, ko so hoteli pobegniti iz kampa. Ob najdbi njihovega groba je Yimbo omedlel.

Kenijski predsednik William Ruto je obljubil, da bo zatrl nesprejemljiva verska gibanja. Odredil je preiskavo, ki naj bi segla v samo drobovje kulta. Njenega vodjo je opisal kot kriminalca, ki se skriva za masko pridigarja: »Nič drugačen ni kot teroristi, ki izrabljajo vero za svoja nagnusna dejanja.« Številni so kritični do policije in oblasti, ki se je po njihovem na dogajanje v kultu odzvala veliko prepozno. Mackenzieja so namreč že najmanj dvakrat aretirali zaradi zločinov, povezanih z otroki, a so ga obakrat izpustili. V primeru, ki mu pravijo kar »poboj v Šakaholi«, so aretirali še štirinajst drugih oseb.