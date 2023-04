Zobozdravnik Ivan Rajević je obtožen poskusa umora Suzane Mihajlovski, ki jo je 7. januarja lani v zgodnjih jutranjih urah na stopnišču večstanovanjske stavbe ob Savinji v Celju zabodel z 12-centimetrskim nožem. A doslej se na sodišču še ni zagovarjal. Kot je dejal na začetku sojenja, bo počakal, da bodo svoje povedale vse priče in izvedenci, šele nato bo spregovoril tudi sam. Zadnji dve priči sta bili zaslišani.

Na zadnji obravnavi sta torej pričala še kirurg Slaviša Mihaljević, ki je žrtev operiral, in specialist travmatolog Jure Simoniti, ki je oškodovanko videl na jutranji viziti, ko so jo pripeljali v sobo intenzivne nege. Kirurg Mihajlević je povedal, da je oškodovanko začel operirati okoli tretje ure zjutraj, operacija pa je bila končana malo pred šesto. »Oškodovanka je imela rano v spodnjem delu prsnega koša, veliko okoli tri centimetre, prebodena je imela tudi jetra in desno ledvico, kar je bil vzrok obsežne krvavitve. Če ne bi bila deležna takojšnje zdravniške obravnave, takoj na kraju dogodka in nato v bolnišnici, bi lahko bilo njeno življenje tudi ogroženo,« je dejal kirurg.

Spomnimo, da je izvedenka sodnomedicinske stroke Simona Šramek Zatler na sodišču dejala, da je moral obdolženi proti oškodovanki zamahniti silovito, da je vbodna rana segla deset centimetrov globoko. A temu kirurg ni pritrdil, dejal je, da je zanj ta podatek pravzaprav irelevanten. Zaradi navedb izvedenke sodne medicine pa želita obdolženi in njegov zagovornik Tomaž Kocjan izločiti mnenje Šramek-Zatlerjeve.

Pripravil bo pisni zagovor

Rajević je predsedujočo sodnico Leonido Jager spomnil tudi na pismo, ki ji ga je poslal iz pripora. V njem je napisal, da priznava krivdo, da je oškodovanko zabodel, ne pa tudi, da jo je poskušal umoriti, kot mu to očita obtožnica. »Vem, da sem odgovoren za to, kar sem storil. Suzano sem zabodel, nikakor pa ji nisem želel vzeti življenja,« je dejal Rajević. Sodnica mu je odgovorila, da drži, da ji vsak teden kaj napiše, a da njuno dopisovanje ni uradno. »Se pa doslej še niste zagovarjali, čeprav v pismih obtožbe zanikate,« je dejala. Rajević pa ji je odvrnil, da se zagovarja sproti. In še, da bo do naslednjič pripravil pisni zagovor. Njegov zagovornik je sodnici dejal, da mu to, kar govori, ni svetoval on oziroma se o tem sploh nista pogovarjala. Sodnica je Rajeviću še dejala, da če ne prizna obtožbe tako, kot jo zagovarja višja državna tožilka Simona Kuzman Razgoršek, je sodišče pač dolžno preveriti vse okoliščine in izvesti vse dokaze.

Rajević je nato prišel na dan še z enim novim predlogom, in sicer da sodišče glede poškodb in uporabljene sile angažira izvedenca radiologa, konkretno predstojnika katedre za radiologijo na beograjski stomatološki fakulteti, na kateri je pred leti iz stomatologije diplomiral tudi sam. Sodni senat se do tega predloga še ni opredelil.