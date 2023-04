S tri minute dolgim videosporočilom je Joe Biden včeraj sporočil Američanom, da se skupaj s podpredsednico Kamalo Harris potegujeta za še en mandat na čelu Združenih držav. Tako je končal dolgo trajajoča ugibanja, ki so se sicer bolj vrtela okoli vprašanja, kdaj bo oznanil kandidaturo, kot okoli tega, ali jo sploh bo. Kandidatura aktualnega predsednika za drugi mandat je v ZDA nenapisano pravilo. Pri Bidnu se je sicer pojavljalo vprašanje, ali bi utegnil oditi v politični pokoj, saj je pri 80 letih že zdaj najstarejši ameriški predsednik v zgodovini, ugibanja o njegovih sposobnostih pa oživijo z vsakim javnim spodrsljajem. A ti za Bidna nikoli niso bili ovira, saj je po njih znan že dolgo.

»Dokončajmo delo,« je glavno sporočilo Bidnovega videosporočila o vstopu v predsedniško kampanjo 2024, ki ga je objavil natanko štiri leta po najavi kandidature za volitve 2020. V sporočilu poudarja svoje zavzemanje za demokracijo, osebne svoboščine, enakost in enake možnosti za vse. »Pred štirimi leti sem dejal, da se borimo za dušo Amerike. Še vedno je tako,« sporoča Biden.

Pomenljivo pa je, da se video ne začne s kakšnim optimističnim prizorom, pač pa s posnetki vdora privržencev Bidnovega predhodnika Donalda Trumpa v kongres januarja 2021. V taboru aktualnega predsednika se očitno pridružujejo splošni oceni, da je Trump njegov najverjetnejši tekmec in favorit za predsedniško nominacijo republikanske stranke. In da se novembra 2024 torej lahko ponovi dvoboj med njima iz leta 2020.

Volilci niso za ponovitev leta 2020

Američani nad tem niso navdušeni. Zadnja anketa NBC News kaže, da vnovični kandidaturi Bidna ni naklonjenih 70 odstotkov vprašanih, od teh polovica zaradi njegove starosti, vnovični kandidaturi Trumpa pa ni naklonjenih 60 odstotkov. To je potrditev meritev, ki že nekaj časa kažejo precejšnjo naveličanost povprečnega volilca z obema in zadržanost do ponovitve zadnjih volitev. Tu se odpira prostor za razmislek neodvisnih kandidatov o vstopu v tekmo, o čemer sta denimo govorila radijski voditelj Howard Stern in filozof Jerome Segal. Zaradi ameriškega volilnega sistema neodvisni kandidati nimajo pravih možnosti za zmago, lahko pa bi pomembno vplivali na izid, če bi jemali volilce enemu ali drugemu. Ali kar obema.

Največji Bidnov izziv med kampanjo bo skoraj gotovo ekonomija oziroma ocena Američanov, ali živijo bolje ali slabše. V Gallupovi anketi izpred dveh tednov je več kot 60 odstotkov vprašanih odgovorilo, da Bidnu ne zaupajo pri sprejemanju ekonomskih odločitev, njegovo delo na splošno pozitivno ocenjuje samo 37 odstotkov vprašanih. Trend podpore administraciji se je obrnil opazno navzdol po kaotičnem umiku iz Afganistana leta 2021. Vendar je Biden okrepil svoj politični kapital, ko so demokrati na lanskih kongresnih volitvah dosegli bistveno boljši uspeh od napovedi.

Čakanje na novico s Floride

Verjetno je bil razlog za slabši rezultat republikancev tudi vpletanje Trumpa v kongresne volitve. Bivši predsednik v splošni javnosti nima širše podpore. Zato pa jo ima med republikanskimi volilci. V anketi NBC News je med tistimi, ki bi se udeležili strankarskih volitev republikanske stranke, 68 odstotkov vprašanih odgovorilo, da ga podpirajo in da so sodni procesi proti njemu politično motivirani. Trump, ki je že napovedal kandidaturo za leto 2024, v stranki za zdaj nima prave konkurence. Vsi pa čakajo, ali oziroma kdaj bo kandidaturo napovedal floridski guverner Ron DeSantis, ki bi bil po trenutnem razpoloženju edini resni tekmec Trumpu za republikansko predsedniško nominacijo. V anketi NBC News je Trumpa podprlo 46 odstotkov vprašanih republikanskih volilcev, DeSantisa pa 31 odstotkov. Na tretjem mestu je bil s šestimi odstotki Trumpov podpredsednik Mike Pence, ki o kandidaturi še razmišlja.

Tudi pri demokratih Biden ne bo edini kandidat. Da se potegujeta za predsedniško nominacijo, sta že napovedala sin ubitega senatorja Robert F. Kennedy mlajši in pisateljica Marriane Williamson, ki pa ne bosta grožnja Bidnu.

Konec tradicije v Iowi

Do volitev je sicer še daleč in ob predsedniških kampanjah bodo tekmo krojili tudi sprotni dogodki in politični boji, tudi v kongresu, kjer potekajo preiskave Bidna in njegove družine. Koledar kampanje pa je sledeč: januarja in februarja prihodnje leto se bodo po posameznih zveznih državah začele strankarske volitve predsedniških kandidatov. Tradicija je tokrat sicer prekinjena. Dolga leta so demokrati in republikanci strankarske volitve hkrati začenjali v Iowi, za volitve 2024 pa so demokrati spremenili svoj koledar, da bi dali več teže drugim zveznim državam, in bodo tekmo začeli v Južni Karolini. Strankarske volitve bodo po zveznih državah potekale do junija. Julija in avgusta bosta strankarski konvenciji, na katerih bodo potrdili predsedniškega in podpredsedniškega kandidata. Nato bo do 5. novembra sledil vrhunec kampanje.

Sojenje Trumpu zaradi obtožbe o posilstvu Na zveznem sodišču v New Yorku se je včeraj z izbiro članov porote začel sodni postopek v civilni tožbi proti bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi posilstva. Kolumnistka in novinarka E. Jean Carroll trdi, da jo je Trump sredi 90. let v newyorški veleblagovnici Bergdorf Goodman, kjer sta se naključno srečala in mu je pomagala pri izbiri ženskega spodnjega perila, posilil. Trump je že pred časom odgovoril s tožbo zaradi obrekovanja in pravi, da si je vse izmislila tudi za prodajo knjige, v kateri je o tem pisala. Domnevni dogodek je sicer zastaral, vendar je zvezna država New York novembra sprejela zakon, ki za eno leto omogoča tožbe za dejanja zoper spolno nedotakljivost ne glede na to, kdaj so se zgodila. Carroll ob tem Trumpa toži tudi zaradi obrekovanja, pravi pa še, da ga pred leti ni prijavila, ker je bila v šoku in si ni hotela priznati, da je žrtev posilstva.