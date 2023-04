V Velenju izposoja koles

Od torka v Velenju ponovno deluje sistem brezplačne izposoje koles Bicy. Z letošnjo kolesarsko sezono upravljanje sistema Bicy prevzema Komunalno podjetje Velenje. Kot lokalno podjetje z izkušnjami z upravljanjem lokalne infrastrukture se bodo lahko hitro odzivali na potrebe uporabnikov in sistem še nadgradili, so sporočili iz velenjske komunale. Komunalno podjetje Velenje v novi sezoni uvaja tudi nekaj novosti. Vsem uporabnikom bodo v plačilo posredovali že izpolnjen UPN-obrazec za plačilo registracije za leto 2023, skupaj s pogodbo o naročništvu za najem kolesa in veljavnimi splošnimi pogoji. Podpis pogodb in registracija sta mogoča na treh lokacijah, in sicer na sedežu Komunalnega podjetja Velenje, Vili Bianca in Občini Šoštanj. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu treba obnoviti. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, uporabniki pa morajo za stroške vzdrževanja in registracije plačati 10 evrov. Kmalu bodo uporabniki sistema preizkusili tudi nove kolesarske povezave proti Dobrni in Hudi luknji.