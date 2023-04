Trebnje. Projekt so začeli marca lani, končali ga bodo maja. V tem času so strokovnjaki oddelka za geografijo ljubljanske filozofske fakultete pripravili 17 delavnic in dodatno usposabljanje za mentorje. Okrepiti želijo zavest o pomenu rečne dediščine in občane spodbuditi k sodelovanju pri varovanju Temenice, je razložila trebanjska županja Mateja Povhe. Projekt Rusalka je po besedah županje omogočil vzpostavitev portala Temenica v okviru aplikacije storymap in izvedbo fotografskega, likovnega in literarnega natečaja. Osrednji del projekta je bila sanacija območja opuščenega bencinskega servisa neposredno ob Temenici in vzpostavitev postajališča za avtodome, pomembnega za razvoj zelenega turizma v tej dolenjski občini. Vodilni partner projekta Rusalka je trebanjska občina, pridružili so se še osnovna šola Trebnje, trebanjsko društvo Praetorium Latobicorum in podjetje Cementni izdelki Gorec.

Temenica izvira na južnih pobočjih Posavskega hribovja pri vasi Javorje. Na svoji poti do izliva v Krko dvakrat ponikne.