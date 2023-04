Šč!

Včeraj je bila v Ljubljani fešta s traktorji. Ljubljančani smo kmetom neizmerno hvaležni, da so meščanom pokazali svoja vozila, da smo se lahko na lastne oči prepričali, da slovenski kmet ni bos. Hvaležni smo tudi za dimne bombe, ki so jih metali med traktorje pred parlamentom, saj so nas spomnili na proteste v času janšistične vlade. Iz dna srca se jim zahvaljujemo tudi, da so nam tik pred začetkom počitnic omogočili ekstra dolgo stanje v dolgih kolonah prometnih zastojev.