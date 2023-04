Poleg tega pa se stranke v svojih vlogah vse pogosteje sklicujejo na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, je dodal. Ta premik je po njegovih besedah v precejšnji meri povezan ravno z izvajanjem tečajev v okviru Evropskega programa za izobraževanje o človekovih pravicah za pravne strokovnjake (HELP).

Đorđević, ki je sicer tudi kontaktna oseba pri Svetu Evrope, je med drugim poudaril še, da je za zagotovitev učinkovitega izvajanja Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse ESČP treba odpraviti vrzel med nacionalnim pravom in konvencijo, izjemnega pomena pa je tudi stalno in kakovostno izobraževanje o konvenciji za sodnike in za pravnike na splošno.

Po njegovih besedah je treba ob tem posebno pozornost nameniti tudi stalnemu dialogu med Svetom Evrope in nacionalnimi sodstvi v vsaki državi. »Korak naprej v pravo smer predstavlja tudi današnje srečanje, ki se ga poleg slovenskih sodnikov udeležujejo tudi sodniki iz Hrvaške,« je še izpostavil predsednik vrhovnega sodišča.

Program HELP podpira države članice Sveta Evrope pri izvajanju Evropske konvencije za človekove pravice, saj je namenjen krepitvi zmožnosti sodnikov, odvetnikov in tožilcev v vseh 47 državah članicah, da uporabljajo konvencijo pri vsakodnevnem delu, so še sporočili z vrhovnega sodišča.