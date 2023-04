Vlada je pogajanja o novem plačnem stebru v zdravstvu, ki sicer potekajo ob sredah dopoldne, za prejšnjo in to sredo odpovedala. Ostrc je poudaril, da sta razloga objektivne narave - prejšnjo sredo je namreč v državnem zboru cel dan potekala razprava ob interpelaciji vlade, 26. aprila pa je predpraznični dan, ko so številni posamezniki iz »vseh strani« že vnaprej napovedali odsotnosti.

Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva so bili z odpovedjo dveh terminov pogajanj nezadovoljni. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je opozorila, da kljub časovni stiski z vladne strani niso prejeli predloga za uskladitev drugega termina pogajalske seje. »Pogovori, v katerih se postavlja termine le zato, da se jih krši, izgubljajo smisel,« pa so izpostavili v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Ob tem so v Fidesu dodali, da vlada na njihove predloge rešitev ni odgovorila, prav tako ni predstavila svojih rešitev glede vsebinskega in tarifnega dela.

Ostrc zdaj zagotavlja, da bo vladna stran sindikatom svoj predlog s tarifnim delom, ki bo vključeval vse plačne skupine zdravstva in socialnega varstva, posredovala do konca tega tedna, najverjetneje v sredo.

Na vprašanje, kako različen bo predlog vladne strani od želja in predlogov sindikatov, je odgovoril, da večjih konceptualnih razlik v predlogih ne pričakuje, saj so se s sindikati o vsebini pogajanj dogovorili na začetku pogajanj.

Oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo je bilo sprva načrtovano do 1. aprila, a je vladna stran rok kasneje prestavila na 1. junij, ob tem pa ohranila rok 30. junij za vložitev rešitve v zakonodajni postopek.

Ob zamiku aprilskega roka je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan dejal, da bo vlada prevzela politično odgovornost, če do 30. junija zakon ne bo vložen v zakonodajni postopek.

Na vprašanje, ali se je vladna stran do poletja z namenom oblikovanja rešitve pripravljena pogajati pogosteje kot enkrat tedensko, je Ostrc danes odgovoril, da »so se pripravljeni pogajati tudi vsak dan«. »Z naše strani je pripravljenost in volja, verjamem pa, da tudi s sindikalne strani,« je sklenil Ostrc v izjavi na Brdu pri Kranju ob robu predstavitve nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031.