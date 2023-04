Ta sončkast kolač je primeren za vsak letni čas, saj je pripravljen s sestavinami, ki so na voljo vse leto. In ne le, da je zaradi svoje barve res zelo lep, še tako zelo lepo sočen je, tako zelo lepo diši in tako zelo dober je. Čisto vsi, ki so ga že poskusili, so bili navdušeni. In ne le, da je takoj po peki fantastično mehak in sočen, tak ostane še nekaj dni kasneje. Če vam ga slučajno uspe nekaj prihraniti, ga hranite nekaj dni v hladilniku v neprodušno zaprti posodi.

Čeprav je kolač zelo enostaven in čisto nič načičkan, je ravno njegova enostavnost njegova vrlina. Odličen je kadar koli v dnevu, pripravite ga za tisti poseben pregrešni zajtrk čez vikend, odličen je za k popoldanski kavi ali čaju, fantastičen je tudi kot sladica, kajti res ni nikjer napisano, da je čudovite sladice za pripravo vzamejo vsaj dve uri, so sestavljene iz vsaj treh slojev in za katero potrebujete vsaj 15 sestavin. Ta kolač navduši z okusom, barvo, vonjem in enostavno pripravo.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za več oseb)

113 g masla + 1 žlica masla za namastitev pekača

150 g sladkorja

30 g mletih mandljev

160 g moke

1 majhen ščepec soli

1 žlička pecilnega praška

2 jajci

1 žlička vanilijeve esence

1 limona (lupinica in njen sok)

0,5 dcl mleka

sladkor v prahu za posip

Pečico segrejte na 175°C.

Limono operite pod toplo vodo in osušite s kuhinjsko brisačo, nato pa najprej naribajte njeno lupinico, nato pa jo še ožemite. Moko in mandlje ter pecilni prašek in sol zmešajte v skledi.

Maslo sobne temperature zmešajte s sladkorjem, da dobite puhasto zmes. Postopoma dodajajte jajci in dobro premešajte, potem pa dodajte še vanilijevo esenco in še enkrat dobro premešajte. V jajčno zmes nato vlijte limonin sok in mleko ter naribano limonino lupinico ter zmešajte. V jajčno zmes nežno – le toliko, da se sestavine dobro povežejo – umešajte mešanico moke in ostalih sestavin.

Pekač premera 23 cm obložite s papirjem za peko, ki ga potem dobro namastite in potresite z moko. Vanj prenesite zmes in jo razporedi po vsej površini.

Pekač prenesite v pečico in pecite 25 minut. Po 25-ih minutah preverite, če je kolač pečen; vanj zapičite zobotrebec in če pride ven čist, je kolač pečen, sicer pa ga postavite nazaj v pečico še za nekaj minut. Ko je kolač pečen, ga še 10 minut pusti v pekaču, nato pa ga vzemite iz pekača in ohladite.

Kolač popolnoma ohladite, nato pa ga potresite s sladkorjem v prahu in postrezite.