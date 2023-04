Po lepi tradiciji se na praznik dela, če le vreme dovoli, neti ogenj. Pa ne samo kresovi, ki na predvečer tega praznika žarijo vsepovsod. Tudi žari cvrčijo in kotlički brbotajo svoje slastne viže. Če so se vam pocedile sline, je napočil čas, da na svetlo privlečete svoje potrebščine za piknik. Kar koli bo že zadišalo, pomešano z omamnim vonjem oglja, bo pričaralo nepozabno pomladansko dogodivščino. Poleg standardnega in manj standardnega mesovja so na voljo so šparglji, beli sir za žar lahko oženimo s čimerkoli, postrvi že lepo prijemljejo, jetrca se na žar plošči pripravi odlično, da palačink niti ne omenjam … Še posebej so priljubljene jedi iz kotla, denimo golaž ali bograč.

Med prvomajskimi prazniki si radi privoščimo oddih. Nekateri se podajo na morje, drugi v hribe, tretji v tople kraje, četrti pa organizirajo piknik. Stvari se seveda ne izključujejo; pripravo hrane v naravi si lahko privoščijo vsi, tako doma kot na morju ali kje drugje. Ne moremo ustreliti mimo, če nad ogenj, ki poklja in liže dišeča suha drva, obesimo kotel in v njem zastavimo kakšen golaž, obaro ali brodet, navsezadnje pasulj. Kuhe se lahko lotimo tudi ob slabšem vremenu, saj lahko kotel pokrijemo ali obesimo pod streho ter pustimo, da se počasi kuha nekaj ur. Medtem lahko vreme počne, kar ga je volja. V bakrenih kotličkih so namreč ob vsakem vremenu kuhali, še preden so začeli šteti leta, in se za vreme niso kaj prida menili. V najslabšem primeru lahko te jedi seveda skuhamo tudi na štedilniku, ampak ogenj jim s svojo aromo priskrbi nepogrešljivo dodano vrednost.

Ljubitelji klasike bodo nemara skuhali goveji golaž, ki ga lahko dovršimo v dveh smereh. Režemo ga lahko z rdečim ali – še bolje – črnim vinom (teran), izjemno pa se v te namene obnese tudi pivo, zlasti temno. Mojstri slednjega so seveda Čehi, ki golaž postrežejo z rezinami sveže ali popražene čebule, poleg pa ponudijo kruhove cmoke ali popečene krompirjeve polpete. Ljubitelji gozda in lovci bodo v lonec dali divjačino, nekateri bodo uporabili perutninsko meso, vegetarijanci lahko skuhajo krompirjev golaž z gobami, morski navdušenci pa bodo s kruhom pomazali denimo golaž iz lignjev ali hobotnice. Nesporna zvezda med prilogami na vsakem pikniku, kjer se v kotlu kuha jed na žlico, je pečena polenta. Kose dan prej kuhane hladne polente pomažemo z oljem ali maščobo, ki jo posnamemo z gladine golaža, jih zavijemo v aluminijevo folijo in za kakšne pol ure zagrebemo v žerjavico pod kotlom, da se spečejo. Njam!

Prvomajski golaž v kotlu Sestavine za 6–8 oseb 2 kg govedine ali divjačine, 1,2 kg čebule,Mednaslov 4 stroke česna, 2 dl olja, 2 žlici mlete rdeče paprike, 1 l paradižnikovega pireja, 2 ščepca majarona 2 ščepca timijana, 3 liste lovorja, 5 dl suhega vina, sol, poper Priprava 1. Čebulo grobo sesekljamo, ne meljemo! V kotlič damo olje in čebulo, ga segrejemo in začnemo v pokritem kotlu med občasnim mešanjem pražiti čebulo. Ko začne ta rahlo rumeneti, dodamo na kocke narezano meso, dobro premešamo, dodamo lovorove liste in pokrito z občasnim mešanjem počasi dušimo v lastnem soku. Tekočine še ne dodajamo. 2. Solimo in začnemo po okusu dodajati poper, sesekljan ali stisnjen česen, papriko. Ko se zgosti, da bi se lahko prijelo, dodamo 2 dl vina in dobro pomešamo. Nato dodamo paradižnikov pire, premešamo in takoj zalijemo s toliko tekočine (vroče vode), da pokrijemo meso, a je še vedno gosto. Nadaljujemo kuhanje v odkritem kotlu na malem ognju, vmes redno mešamo in prilijemo še preostalo vino. 3. Pol ure pred koncem kuhanja po potrebi zalijemo z malo vroče vode, premešamo in pustimo, da se počasi kuha. Po potrebi dosolimo in začinimo s timijanom in majaronom (pri divjačinskem golažu dodamo še brinove jagode). Počasi kuhamo še tako dolgo, da dosežemo ustrezno gostoto, nikar pa za zgostitev ne dodajajmo moke! Postrežemo z rezinami sveže čebule ali mlado čebulo, kruhom, (popečeno) polento, kruhovimi cmoki, testeninami ali poljubno drugo prilogo. Čas priprave in kuhanja: 4 ure

Šparglji na žaru z jajci in pršutom Potrebujemo 500 g vrtnih špargljev, 12 rezin pršuta, 6 jajc, 100 g parmezana, 2 žlici oljčnega olja, sol, sveže zmlet poper. Priprava Šparglje operemo in jim odlomimo oleseneli del stebla. Poškropimo jih z oljem in spečemo na žaru. Pazimo, da jih ne prepečemo oziroma presušimo. V tem času narivamo ali nastrgamo parmezan. Pršut, ki naj bo narezan karseda na tanko, vzdolžno natrgamo ali narežemo tako, da iz ene rezine nastaneta dva traka. Jajca spečemo na oko na žar plošči ali v ponvi. Na segrete krožnike razdelimo še vroče šparglje, ki jih ovijemo ali le pokrijemo s pršutom, obložimo z jajci na oko, vse skupaj rahlo posolimo in popramo ter posujemo s parmezanom.