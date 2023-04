100 najlepših slovenskih popevk: Lastovka

Pesem Lastovka so posneli za potrebe predstave Naivne lastovke, ki so jo v ljubljanski Drami uprizorili z Dušo Počkaj in Jurijem Součkom. Eldo Viler so poklicali v Studio 14 in ji povedali, da to pesem potrebujejo zvečer za predstavo. »V desetih minutah sem se je morala naučiti, potem smo še kakšno uro snemali. Zdelo se mi je, da bom težko zapela začetek, ga težko spravila v ritem. Po navadi mi je pomagal Jure Robežnik, a je bil tokrat odsoten. V roke me je vzel Jurij Souček in dejal: 'Nič se ne sekiraj. V prvem delu le spusti glas in recitiraj.' In prav je imel, v uvodu je treba pripovedovati, drugi del pa mora biti drastično drugačen, izpet. Ne kričeče, ampak kot spevna 'kantilena'. Lastovka je nekakšen šansonjerski song. Z njo sem se identificirala. Naivna Eldica sem že vse življenje.«