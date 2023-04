Ameriški predsednik Joe Biden je danes v videonagovoru, ki ga je objavil na twitterju, uradno napovedal kandidaturo za drugi mandat na predsedniških volitvah leta 2024. Pri 80 letih starosti je Biden že sedaj najstarejši predsednik v zgodovini ZDA.

»Vsaka generacija ima trenutek, ko se morajo postaviti za demokracijo. Da se postavijo za svoje temeljne svoboščine. Menim, da je to naš trenutek. Zato bom kandidiral za ponovno izvolitev za predsednika ZDA. Pridruži se nam. Dokončajmo delo,« je zapisal v objavi.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqypic.twitter.com/Y4NXR6B8ly