S Policijske uprave Maribor poročajo o dveh goljufijah s kriptovalutami in opozarjajo na previdnost pri tovrstnem poslovanju. Včeraj je namreč oškodovanec s ptujskega območja je prejel klic, da ima na svojem trgovalnem računu večji znesek finančnih sredstev, čeprav naj z njim ne bi trgoval. Klicateljem je posredoval svoje podatke in jim omogočil dostop do upravljanja računalnika, nato pa mu je bilo z bančnega računa odtegnjenih dobrih šest tisoč evrov.

Skoraj 40 tisoč evrov pa so z bančnega računa odtegnili moškemu z območja Slovenske Bistrice. Ta naj bi prejel klic o zaprtju njegovega trgovalnega računa s kriptovalutami, na katerega naj bi sicer sam nakazal le manjši znesek denarja. Obljubljali so mu, da bo na računu nakazan dobiček, on pa jim je posredoval osebne in bančne podatke ter tako omogočil dostop do upravljanja z računalnikom. Kmalu po tem mu je bilo z računa odtegnjenih skoraj 40 tisoč evrov.