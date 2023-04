Nasilje se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začelo pred zoro, ko so člani tolpe po besedah prič vdrli v več stanovanjskih predelov Port-au-Princea, ropali domove in napadali prebivalce.

Policija je v prestolnici ustavila in preiskala vozila, v katerem so bile oborožene osebe, ki jim je zasegla orožje. Medtem ko je policija preiskovala njihovo vozilo, so prebivalci skupino 13 domnevnih članov tolpe pretepli in zažgali, poroča britanski BBC. Osumljence naj bi pretepli z gumami, namočenimi z bencinom, preden so jih zažgali.

Fotografije in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo naložena trupla na cesti, ob njih zažgane gume in predmete, okoli njih pa ljudi, ki jezno vzklikajo.

Policija ni navedla natančnega števila žrtev, prav tako tudi ni pojasnila okoliščin, v katerih so prebivalci prišli do osumljencev.

Zadnji primer smrtonosnega nasilja se je zgodil v času, ko so Združeni narodi objavili poročilo, v katerem opozarjajo na porast umorov in ugrabitev v tej karibski otoški državi.

Število prijavljenih umorov na Haitiju se je v zadnjih mesecih povečalo za 21 odstotkov, s 673 v zadnjem četrtletju leta 2022 na 815 med 1. januarjem in 31. marcem letos. Število prijavljenih ugrabitev pa je naraslo za 63 odstotkov, s 391 na 637. Tolpe nadzirajo 60 odstotkov prestolnice Port-au-Prince, še poroča AFP.

Ulične tolpe na Haitiju so se okrepile od leta 2021, ko je bil ubit predsednik Jovenel Moise. Številne šole in zdravstveni domovi so bili prisiljeni zapreti vrata, nasilje pa je vplivalo tudi na dostop do številnih dobrin in storitev v državi.

Kanadski premier Justin Trudeau je februarja sporočil, da bo Kanada v okviru prizadevanj za zajezitev vse hujšega nasilja tolp proti Haitiju poslala dve vojaški ladji za zbiranje obveščevalnih podatkov.