Na dnevnem redu izredne seje sveta Zdravstvenega doma (ZD) Velenje, ki jo je za popoldne sklical predsednik sveta zavoda Leopold Rezar, je poleg točke razno edina točka sporazumna prekinitev delovnega razmerja direktorja ZD Velenje in imenovanje v. d. direktorja.

Zdajšnji direktor ZD Velenje Janko Šteharnik je v začetku meseca sporočil, da je svetu zavoda predlagal sporazumno prekinitev sodelovanja oz. sporazumni odhod z mesta direktorja. A je nato prejšnji teden Rezar sporočil, da pisnega predloga o tem od Šteharnika niso dobili, nakar je Šteharnik sporočil, da bo predlog podal tudi v papirni obliki in da ga je pred tem poslal po elektronski pošti.

Šteharnik je sicer v začetku aprila sporočil tudi, da njegov predlog za sporazumni odhod s položaja ni posledica tragičnega dogodka konec marca, ampak razhajanj med njim in velenjskim županom Petrom Dermolom o razvoju in prihodnosti zdravstva v Velenju. »In pogovori o spremembah potekajo že nekaj mesecev,« je še zapisal Šteharnik.

Da bi velenjska občina kot edina ustanoviteljica ZD Velenje, ki ima v zdajšnji sestavi sveta dva od sedmih članov, povečala možnost soodločanja pri pomembnih odločitvah v ZD Velenje, so pri občini stekli postopki spremembe odloka o ustanovitvi ZD Velenje. Spremembe so svetniki po hitrem postopku potrdili na dopisni seji v ponedeljek, danes pa bodo spremembe objavljene v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Konstitutivna seja nove zasedbe sveta zavoda bo predvidoma maja, so za danes STA pojasnili na občini. Sedanji sestavi sveta ZD Velenje sicer mandat poteče s 7. majem.

V novo sestavo sveta zavoda bo šest članov imenovala Mestna občina Velenje, po enega Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki, na območju katerih tudi deluje ZD Velenje, dva člana bosta predstavnika delavcev, ki ju neposredno izvolijo delavci, enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti pa imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Potrjene spremembe odloka med drugim predvidevajo tudi, da mora ZD Velenje za letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja pridobiti soglasje župana velenjske občine ter da se presežek iz poslovanja uporabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti in zagotavljanje kakovosti življenja občanov velenjske občine.

Občina je sicer januarja objavila javni razpis za podelitev štirih koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine, na katerega sta prispeli dve prijavi. Ministrstvo za zdravje je soglasje k podelitvi koncesij podalo konec marca, občina pa je nato 7. aprila izdala odločbi o podelitvi koncesij.

»Rok za podpis koncesijskih pogodb je najkasneje do 1. julija 2023. Do tega datuma morata ponudnika pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki ga izda ministrstvo za zdravje, skleniti pogodbo z ZD Velenje o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva, najemno pogodbo za prostore v ZD Velenje in zavarovanje odgovornosti za zdravnike,« so v zvezi s tem za STA pojasnili na velenjski občini.