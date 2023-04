V sredo bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo v Gornjesavski dolini -2, drugod od 2 do 5, na Primorskem 7, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha. Jutro bo ponekod še sveže. V petek bo delno oblačno in predvidoma suho.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje z vremensko fronto, ki sega tudi nad Balkan in severni Jadran. Nad naše kraje doteka nestabilna in vlažna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in posamezne nevihte. V Kvarnerju bo prehodno zapihal severni veter. V sredo bo sprva delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno z možnostjo ploh.

Biovreme: V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.