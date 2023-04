Indonezijo stresel močan potres

Območje ob zahodni obali otoka Sumatra v Indoneziji je ponoči stresel potres z magnitudo 7,1 in epicentrom na globini 15 kilometrov. Oblasti so izdale opozorilo pred nevarnostjo cunamija, a so ga kmalu tudi preklicale. Prav tako ne poročajo o morebitnih smrtnih žrtvah ali večji škodi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.