Na Floridi se je izkazal Jimmy Butler, ki je s 56 točkami prikazal osupljivo predstavo in pomagal vročici do preobrata in nove zmage nad Milwaukee Bucks, s katero so prve nosilce končnice potisnili na rob izpada. Odločilna tekma bo v sredo v Milwaukeeju.

Na napeti tekmi v dvorani Kaseya Center je Butler skoraj sam popeljal Miami do zmage. Njegov dosežek točk je skupno četrti najvišji dosežek na tekmi končnice lige NBA doslej. Le Michael Jordan (63 točk), Elgin Baylor (61) in Donovan Mitchell (57) so dosegli več točk na tekmah po koncu rednega dela sezone.

Za Milwaukee, ki je ponovno pozdravil Giannisa Antetokounmpa v svoji postavi po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe, se je zdelo, da se bliža zmagi, potem ko je vodil od uvodnih sekund in ves čas držal Miami na dosegu roke.

Antetokounmpo se je vrnil s 26 točkami, z desetimi skoki in s 13 podajami za trojni dvojček, vendar poraza ni mogel preprečiti.

Butler je namreč z noro predstavo dvignil ne le svojih kolegov, temveč tudi gledalce. V zadnji četrtini je dosegel neverjetnih 21 točk.

»Za mojo ekipo je zmagati na takšen način, v tem vzdušju, v tem mestu nekaj ogromnega,« je po tekmi dejal izčrpani Butler.

»Vem, vsi vidijo le mojih 56 točk. A za to gredo zasluge predvsem mojim soigralcem. Ti so mi podajali žogo in mi govorili, naj napadem. Ko imaš takšne soigralce, se dogajajo dobre stvari,« je moštvene kolege pohvalil prvi zvezdnik večera.

Trener Miamija Erik Spoelstra je po tekmi pozdravil Butlerjevo košarkarsko inteligenco.

Je eden najinteligentnejših košarkarjev v ligi. Ne moreš delati tega, kar on počne na obeh koncih igrišča, samo s tekanjem naokoli in z brezglavim poskušanjem. Razume, kaj poskušamo narediti, in razume, kaj tekmeci poskušajo narediti,« je dejal Spoelstra.

Jezerniki odpor grizlijev

Le še eno zmago od napredovanja v drugi krog so oddaljeni tudi LA Lakers, potem ko so po podaljšku strli odpor gostujočih grizlijev. Prvi mož je bil prvi zvezdnik lige LeBron James, ki je dosegel koš za izenačenje 0,8 sekunde pred koncem rednega dela, skupaj pa je zbral 22 točk in kar 20 skokov.

Austin Reaves je k zmagi sedmih nosilcev dodal 23 točk, Anthony Davis pa je pet od svojih 17 dosegel v podaljšku ter pomagal popeljati jezernike do prve zmage v prvem krogu končnice zunaj floridskega mehurčka po letu 2012.

Peta tekma bo v sredo v Memphisu.